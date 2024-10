MALTEMPO: SQUADRA DI RICOGNIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO A LUGO DI ROMAGNA

La Direzione della Protezione Civile della Regione Lazio comunica che una squadra di ricognizione, composta da 1 funzionario regionale e 4 volontari appartenenti ai Coordinamenti COV (Coordinamento Operativo Volontari) e ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), è in viaggio per raggiungere Lugo di Romagna. La squadra ha già stabilito i primi contatti con il Sindaco Elena Zannoni e il responsabile della Protezione Civile del comune, e alle ore 11 prenderà parte a una riunione di coordinamento presso il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) di Ravenna, presieduta dal Prefetto, per fare il punto sulla situazione emergenziale in corso.

Parallelamente, la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha disposto lo stato di allerta per due squadre di soccorso in acqua, pronte a intervenire in caso di necessità. Inoltre, si sta predisponendo la colonna mobile regionale, che includerà risorse e attrezzature per fronteggiare il rischio idrogeologico. Saranno inviati, se richiesti, mezzi e strumenti quali idrovore, idropulitrici e bobcat, al fine di supportare le operazioni di mitigazione del rischio e ripristino delle aree colpite.

La Regione Lazio resta in costante contatto con le autorità locali e i responsabili della Protezione Civile nazionale, per il tramite del coordinamento delle regioni, pronta a fornire tutto il supporto necessario per fronteggiare l’emergenza.