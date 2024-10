Ara Maris: la destinazione perfetta per eventi esclusivi a Sorrento

Il 5 stelle di lusso, inaugurato in primavera, offre eleganti sale per eventi aziendali e privati, con una vista strepitosa sul Golfo di Napoli

Dalla sua apertura avvenuta la scorsa primavera, l’Hotel Ara Maris di Sorrento è diventato una meta di riferimento non solo per soggiorni indimenticabili, ma anche per l’organizzazione di eventi esclusivi. Situato in una posizione panoramica con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, questo raffinato hotel a 5 stelle è uno dei pochi nella zona a rimanere aperto fino al nuovo anno, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere Sorrento durante il magico periodo natalizio.

L’Ara Maris è la cornice perfetta per eventi aziendali e privati, come meeting, compleanni, feste o cene esclusive. Le sue sale eleganti, capaci di ospitare eventi aziendali fino a 50/60 persone, sono ideali per chi cerca un ambiente intimo e sofisticato. Con un servizio di catering dedicato, gli eventi possono essere organizzati in piedi per garantire flessibilità e dinamismo, senza sacrificare l’eleganza che caratterizza l’hotel.

Inoltre, per chi desidera organizzare cene private più intime, l’hotel mette a disposizione una sala riservata ad hoc, capace di accogliere fino a 16 persone. Questa sala, già prenotabile, offre l’opzione di un menù degustazione curato nei minimi dettagli dallo chef Alfonso Pepe, per un’esperienza culinaria indimenticabile. L’Ara Maris si distingue per la sua attenzione ai dettagli e la capacità di personalizzare ogni evento secondo le esigenze degli ospiti. Il team dedicato all’organizzazione è pronto a seguire ogni fase dell’evento, garantendo un’esperienza impeccabile. Sia per eventi aziendali di prestigio che per celebrazioni private, la struttura offre soluzioni su misura che assicurano momenti memorabili.

Soggiornare all’Ara Maris durante il periodo natalizio permette di vivere appieno l’atmosfera festosa di Sorrento. La città si accende di luci e colori, con una serie di eventi, tra cui l’accensione del grande albero in Piazza Tasso, mercatini natalizi, spettacoli canori e il tradizionale presepe vivente. Le festività partono a fine novembre con l’accensione dell’albero e proseguono con numerosi eventi culturali, tra cui le Giornate Internazionali del Cinema a dicembre. Grazie alla posizione strategica dell’hotel, gli ospiti potranno immergersi in questo scenario suggestivo e vivere un Natale unico sulla Penisola Sorrentina.

Oltre agli spazi dedicati agli eventi, l’Ara Maris offre una vasta gamma di servizi pensati per combinare momenti di lavoro con il massimo relax. Gli ospiti possono rilassarsi nella Thala Spa, gustare piatti gourmet presso il Cora Bistrot, o sorseggiare cocktail artigianali al Lumi Sky Lounge, situato sulla terrazza panoramica. La vista sul Golfo di Napoli rende l’hotel il luogo perfetto per eventi serali o momenti di networking in un contesto unico e affascinante.

L’Ara Maris non solo offre un lusso esclusivo, ma adotta anche misure eco-sostenibili, come l’uso di pannelli solari e prodotti a chilometro zero, dimostrando un profondo rispetto per l’ambiente e la comunità locale. Questo approccio arricchisce l’esperienza degli ospiti, offrendo un’autenticità che riflette il legame tra l’hotel e il territorio.

Con la sua straordinaria posizione, ambienti sofisticati, servizi di alta gamma e un’attenzione particolare ai dettagli, l’Ara Maris è la scelta ideale per chi desidera organizzare eventi aziendali o privati in un contesto di lusso, immerso nella magia della Penisola Sorrentina e delle festività natalizie.

Ara Maris

Ara Maris, hotel 5 stelle lusso, sorge nel cuore della splendida Penisola Sorrentina. Questo nuovo gioiello dell’hospitality di lusso abbraccia l’accoglienza come filosofia di vita, con un design unico che cattura l’essenza e l’energia tipica di Sorrento e della natura circostante lungo tutta la costa. Gli arredi e le aree comuni si integrano armoniosamente con il paesaggio, coniugando eleganza e sostenibilità, offrendo agli ospiti un ambiente confortevole e sofisticato. Raffinatezza, ricercatezza, estetica ed attenzione ai dettagli caratterizzano questo luogo, rendendolo ideale per un soggiorno di lusso.

Gli spazi sono concepiti per promuovere bellezza e comodità, compreso uno spazio espositivo arricchito da installazioni artistiche. Il fiore all’occhiello dell’hotel è l’ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde, progettata per garantire uno spazio in cui disconnettersi dal mondo e concentrarsi sul proprio benessere. La struttura dallo stile contemporaneo si distingue per la sua posizione strategica, punto di partenza per ammirare ed esplorare la splendida costa e il profondo mare blu. Dalle gite in barca a vela al trekking, fino alle bellissime isole di Capri, Ischia e Procida nelle vicinanze: numerose sono le attività offerte ai visitatori.

Il soggiorno presso Ara Maris è un’esperienza completa: oltre alle 49 camere e suite dagli arredi colorati, contemporanei e sofisticati, offre tutti i comfort e i servizi necessari per vivere un’esperienza raffinata ed elegante. Ara Maris dispone infatti di aree comuni dedicate allo svago e al relax, con spazi espositivi dedicati ad arte e cultura. La struttura vanta la Thala Spa dedicata al benessere di mente e corpo, il Cora Bistrot , che offre piatti dal gusto deciso che esaltano i sapori sorrentini, e il Lumi Sky L ounge accogliente e raffinato, luogo ideale per socializzare e degustare fantastici cocktail artigianali.

L’hotel è affiliato a Preferred Hotels & Resorts, il rinomato e influente network globale che rappresenta una prestigiosa selezione di hotel di lusso indipendenti in tutto il mondo.