A Capracotta tanti primi posti e piazzamenti di prestigio per gli atleti della nostra regione

Coppa Italia di skiroll NextPro: atleti laziali protagonisti, Winter Sport in testa alla classifica generale nazionale

In questo periodo, in cui non nel centro Italia non è ancora possibile sciare sulle piste innevate, l’attività degli specialisti del fondo non si ferma. I riflettori si spostano sulle gare di Skiroll che anche nel Lazio annovera numerosi praticanti ed atleti di livello nazionale, soprattutto nelle categorie giovanili.

Nell’ultimo weekend il circuito ha raggiunto il Molise dove, a Capracotta-Prato Gentile, si sono svolte la 15ª e la 16ª tappa della Coppa Italia Fisi NextPro, una manifestazione che ha accolto numerosi partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia.

Il Lazio, che in questa specialità è una delle regioni leader, ha centrato risultati davvero significativi. Nella classifica per società il Winter Sport Club Subiaco si è aggiudicato il primo posto con oltre 4000 punti, consolidando il primo posto nella classifica generale con un totale di 20.212 punti contro i 15.911 del Valdobbiadene team secondo nella graduatoria, in attesa delle ultime due gare che si svolgeranno a Trento e Monte Bondone nel prossimo weekend.

Gradino più alto del podio per Noemi Mecci nell’Under 10 Femminile, Giacomo Miaci nell’Under 12 Maschile, Sara Di Fusco nell’Under 12 Femminile e Samuele Vena nell’Under 14 Maschile, nella distance in salita in tecnica classica; per Noemi Mecci nell’Under 10 femminile, Gianmarco Onori nell’Under 10 Maschile, Sara Di Fusco nell’Under 12 Femminile, Giacomo Miaci nell’Under 12 Maschile e Sara Proietti Cignitti nell’Under 14 Femminile nella Distance Mass start in skating.

Fra le tante affermazioni degli atleti del Winter Sport da segnalare anche le performance di Riccardo Monaco, atleta master alfiere dello sci club Terminillo, terzo sia nella distance in salita tecnica classica che nella distance Mass start in skating, piazzamenti che gli valgono il secondo posto nella classifica nazionale con 985 punti alle spalle di Alessio Berlanda.

QUESTI I MIGLIORI PIAZZAMENTI DEGLI ATLETI LAZIALI-

Distance in salita in tecnica classica:

– Gianmarco Onori 2º U10 M

– ⁠Noemi Mecci 1ª U10 F, Rachele Fortunato 2ª, Irene Di Pasquali 3ª.

– Giacomo Miaci 1º U12 M, Andrea Di Pasquali 2º, Lollobattista Lorenzo 3º

– Sara Di Fusco 1ª U12 F, Luna Daruni Ciaffi 2ª, Monic Sbaraglia 3ª

– Proietti Cignitti Sara 2ª U14 F,

– ⁠Samuele Vena 1º U14 M

– ⁠Semproni Giulia 2ª U16 F, Capitani Veronica 3ª

– ⁠Marini Francesca 2ª Master F

– ⁠Riccardo Monaco 3º Master M

Distance Mass start in skating:

– Noemi Mecci 1ª U10 F, Rachele Fortunato 2ª

– ⁠Gianmarco Onori 1º U10 M

– ⁠Sara Di Fusco 1ª U12 F, Luna Daruni Ciaffi 2ª, Adele Fortunato 3ª.

– ⁠Giacomo Miaci 1º U12 M, 2º Andrea di Pasquali, Lorenzo Lollobattista 3º.

– ⁠Sara Proietti Cignitti 1ª U14 F, 3ª Vittoria Abbafati.

– ⁠Samuele Vena 1º U14 M

– ⁠Semproni Giulia 2ª U16 F, Capitani Veronica 3ª

– ⁠Riccardo Monaco 3º Master M.