MILANO, CORTEO FRIDAYS FOR FUTURE, DE CORATO(FDI): «CON LA SCUSA DEL CLIMA GRETA HA SFILATO PER LA PALESTINA E HAMAS!

CITTA’ STUFA DI QUESTI BLOCCHI»!

«Questa mattina al corteo “Fridays for Future” oltre per il clima i manifestanti, soprattutto la protagonista Greta Thunberg, hanno sfilato in sostegno della Palestina indossando la kefiah! La città di Milano è stufa e non ne può più di questi continui blocchi del traffico, deviazioni di strade e mezzi pubblici e continui disagi che queste manifestazioni, soprattutto quelle dei sabati pomeriggio da ottobre 2023 ad oggi, arrecano. Con la scusa del clima, oggi, Greta & C. hanno sfilato a favore di Hamas con i soliti insulti e urla verso l’intero popolo israeliano! Dal Centrosinistra milanese, soprattutto dal Sindaco, al momento non è ancora arrivata nessuna condanna e indignazione».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia alla Camera ed ex vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra,Riccardo De Corato.