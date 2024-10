MILANO, AGGREDITO GINNASTA BARTOLINI, DE CORATO: «PROTESTANO ANCHE SPORTIVI DOPO ATTORI PER PERICOLOSITA’ CITTA’ E SALA TACE»!

«Ieri sera, in città, è avvenuta l’ennesima aggressione con tentato furto, e questa volta la vittima è stata Nicola Bartolini. Dopo le denunce e segnalazioni degli ultimi mesi da parte di Chiara Ferragni, Flavio Briatore, Elenoire Casalegno, Massimo Boldi e vari influencer, ieri è toccato ad uno sportivo e il Sindaco continua a far finta di niente! Nella città più pericolosa d’Italia, come confermano gli ultimi dati del Sole 24 Ore delle scorse settimane, questa è la quotidianità e normalità! E dire che Sala, solo quattro giorni fa, aveva affermato che “l’obiettivo di Palazzo Marino è potenziare il numero dei Ghisa sul territorio, che da settembre 2022 a maggio 20224 abbiamo incrementato di 707 agenti e già oggi abbiamo una maggiore presenza con 23 pattuglie in più al giorno rispetto al 2023. Alla fine del mio mandato voglio arrivare a 3.350 agenti”. I vigili, come già ho ribadito più volte, questa Amministrazione li ha utilizzati solo per fare multe ed i dati di facile.it lo hanno nettamente confermato. I dati attuali del capoluogo lombardo, inoltre, confermano che Sala dal punto di vista della Sicurezza, negli ultimi anni, ha saputo fare solo “chiacchiere e distintivo”».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro alla Camera della Commissione sulla Sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra,Riccardo De Corato.