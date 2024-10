In Tuscia una Sagra per ogni stagione

Castello, Formica e Peparello

A Castiglione in Teverina in occasione dell’evento Borgo con Gusto presentato il libro di Antonio Castello “I Sapori della Tuscia” – Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese

Gli stumenti per lo sviluppo turistico: marketing territoriale e imprenditorialità, mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati

Castiglione in Teverina è uno stupendo paesino laziale, un gioiello incastonato fra il Lazio e l’Umbria, è collocato su di una collina tufacea che si affaccia sulla Valle del Tevere. Le sue origini risalgono alla metà del IV secolo, con tracce di insediamenti etruschi. Storia, arte e natura incontaminata i punti di forza che invogliano i turisti a visitare tale luogo che si può definire incantevole. Le sue ricchezze artistiche e culturali e la sua atmosfera autentica lo rendono una meta che soddisfano tutti i viaggiatori. Castiglione fa parte della Tuscia che la cui originalità e natura sono da conservare e sfruttare per incrementare il turismo. Occorrono finanziamenti necessari per l’incremento delle infrastrutture turistiche e la promozione del turismo tramite le tipiche eccellenze agroalimentari. Per far conoscere tale realtà si è svolta recentemente la manifestazione “Borgo con Gusto” promossa dalla Rete d’Impresa e da Vincenzo Peparello, presidente della DMO (Destination Management Organization) Expo Tuscia che si pone come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità, mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati. La presidente dalla Rete d’Impresa Castiglionese Debora Formica, è convinta che gastronomia ed enologia possono diventare i volani del turismo castiglionese. «A Castiglione sono presenti otto aziende che producono vino, la partecipazione delle aziende è un’opportunità – ha dichiarato la presidente Formica – il paese offre diverse situazioni per presentarsi oltre il confine della nostra regione con la forza del territorio si possono fare tante cose, dobbiamo lavorare insieme per promuovere il nostro territorio che non è molto conosciuto. Dobbiamo portare avanti il progetto della promozione dell’immagine del territorio grazie al supporto di tutti gli specialisti e speriamo di riuscire nell’intento. Il nostro percorso è solo all’inizio, Castiglione è un piccolo paese dove ci sono tante delle belle realtà».

In occasione dell’evento è stata presentata la Guida “I Sapori della Tuscia” – Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese – del giornalista Antonio Castello. Unico nel suo genere, il libro nasce da un interrogativo dell’Autore: “Ha ancora un senso andare per Sagre?” queste manifestazioni, spesso boicottate, vilipese e condannate, esprimano la loro valenza, ovvero vengano programmate per promuovere un prodotto direttamente correlato alla cultura e alle tradizioni del territorio. Una Sagra, oltre che promuovere un prodotto o un piatto, non può essere separata dalla storia e dalle particolarità del luogo nel quale si svolge. L’Autore non si limita a descrivere le manifestazioni ma fornisce anche, per ogni singola località, informazioni sulle attività economiche prevalenti, sulla gastronomia, sulla storia del luogo e sulle principali attrattive turistiche.

«Sono un amante del folclore italiano, il libro nasce con l’obiettivo di fare un approfondimento di questa zona dell’Italia», ha dichiarato Castello, il sottotitolo “Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese” divide chiaramente le une dalle altre, le Sagre sono tipiche dei luoghi, le feste no, ad esempio la birra non è un prodotto locale. Le Sagre sono un biglietto da visita molto importante verso gli stranieri. In Italia si svolgono ogni anno 20.000 Sagre con investimenti per 700 milioni di euro e un ricavo di ca. 2 miliardi, è stato calcolato che ogni avventore spende in media 15/16 euro, si comprende dunque che rappresentano un valore economico notevole. «Oggi il settore delle Sagre è ancora più importante – precisa Castello – vengono impiegati 70.000 addetti, le Sagre oggi hanno una loro configurazione e sono disciplinate dalla legge che prevede una rigida normativa igienica da rispettare». Non esiste una regione o un paese dove non si organizzi una Sagra « in Tuscia si svolgono da tempo circa 150 Sagre, oltre quelle più recenti, vedremo se continueranno in futuro», continua Antonio Castello. Il suo libro è un vero “vademecum” da consultare, utile se non indispensabile per programmare un viaggio in Tuscia, anche se per solo un weekend, regione di grande fascino artistico, naturalistico e culturale, la Tuscia coincide in gran parte con la provincia di Viterbo e si trova nella parte settentrionale del Lazio. Questo volume propone, occasioni e destinazioni ricche di attrattive a basso costo. L’Autore passa in rassegna tutti i 60 paesi della Provincia di Viterbo, indicando le Sagre che si tengono nelle varie stagioni e che coprono tutto il periodo dell’anno, non c’è un mese in cui non ci sia una Sagra. Il 17 Gennaio si festeggia Sant’Antonio Abate, Santo molto amato, a Sant’Antonio tanti i prodotti tipici legati alla sua tradizione: polente, bruschetta e olio. A Febbraio le Sagre si legano al Carnevale e alle castagne, come la Sagra del marrone. Il mese di Marzo è a cavallo della Quaresima. Aprile poi è il mese dedicato ai riti della Pasqua. Famosa la Sagra di Gradoli dedicata ai Fagioli del Purgatorio. Questi tipici legumi di Gradoli rientrano nella lista dei cibi italiani considerati in pericolo di estinzione. La manifestazione risale al ‘500: col pretesto di soccorrere le anime del Purgatorio, la Confraternita del Purgatorio raccoglie fondi e per un giorno preparano un pranzo per 2.000 persone; una curiosità le donne – un tempo – erano bandite dalla festa per soli uomini. Maggio è il mese della primavera, in questo periodo le greggi vengono fuori dall’inverno e pascolano l’erba più fresca, con il loro latte si producono formaggi particolari come l’ottima ricotta, il cui nome indica che viene cotta due volte. Una Sagra inserita nel Guinness dei Primati è quella del Lattarino di Marta, ed è tra le prime dieci Sagre popolari più importanti d’Italia. Situata sulla sponda meridionale del lago di Bolsena con la misteriosa isola Martana situata di fronte, dove fu segregata e uccisa la regina Amalasunta. La Sagra è presente nel Guinness dei Primati per la padella di oltre 3 metri di diametro, la più grande al mondo. In due giorni vengono preparati bel due tonnellate di lattarino, il pesce più piccolo del lago, “annegato” in 1.200 litri di olio. Giugno è il mese delle ciliegie e delle zucchine. Vi sono poi le Sagre dedicate alla porchetta, quella della Tuscia si differenzia da quella laziale in quanto quella della Tuscia è piccantina. Luglio è il mese della frutta, una Sagra nell’alta Tuscia è dedicata al melone. Agosto è il mese delle feste, praticamente si festeggia di tutto. Ogni paese cerca di sfruttare la maggiore frequentazione turistica per organizzare delle Sagre. A Settembre vi sono Sagre del coniglio allevato allo stato brado in recinti, nonché la Sagra dedicata alla lumaca. Ottobre è il mese della castagna. A Novembre si festeggia San Martino e non a caso la rima con vino è scontata, in questo periodo viene prodotto il vino novello. Dicembre è dedicato alle Sagre dell’olio, come i DOP Tuscia e Canino. A Castiglione in Teverina si svolgono due Sagre: la festa del vino dei colli del Tevere, la prima settimana di Agosto; e quella in onore di San Martino “ Olio, funghi e vino”, l’undici novembre. Le Sagre facevano concorrenza agli esercizi commerciali e venivano guardate con sospetto per motivi sanitari. Oggi devono rispettare le norme dettate dall’ASL. Conclude Antonio Castello: « Un piatto tipico degustato in un ristorante o in una Sagra si differenzia, oltre che per il costo, per la tipicità. Il piatto della Sagra viene preparato dalle massaie e segue la ricetta tradizionale. Nessun piatto fatto anche da un grande chef può consentire di provare quei sapori del piatto delle nostre nonne». In conclusione possiamo affermare che ancora oggi “Vale la pena di andar per Sagre” !

Harry di Prisco