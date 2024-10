Avviati i lavori per la stesura del nuovo asfalto su via Fonte Cottorella che termineranno con via Cavatella

Sinibaldi “vigiliamo per concludere prima possibile il rifacimento degli ingressi in città per gli importanti eventi dei prossimi anni”

Questa mattina, nel pieno rispetto della tabella di marcia prevista, sono partiti i lavori per la stesura del nuovo asfalto a completamento dell’intervento ANAS per il miglioramento dello svincolo sulla Salaria da e per Roma.

L’intervento ha preso le mosse dalla rotatoria sulla SS4, proseguendo verso il parco delle Terme di Fonte Cottorella e, nei prossimi giorni, sarà completata via Fonte Cottorella e successivamente via Cavatella.

Si ricorda che, in concomitanza con i lavori ed esclusivamente nelle aree interessate man mano dal cantiere, sarà istituito il senso unico alternato.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Questa mattina ho voluto effettuare un sopralluogo per verificare personalmente l’avvio dei lavori nel tratto che collega la Salaria con il parco delle Terme di Fonte Cottorella. Stiamo prestando la massima attenzione ad effettuare gli interventi necessari recando il minor disagio possibile al traffico e conseguentemente ai cittadini. L’obiettivo è terminare rapidamente il rifacimento di tutti gli accessi alla città previsti dalla collaborazione con ANAS, perché Rieti arrivi pronta ai molti e importanti eventi che la vedranno protagonista nei prossimi anni, a partire dal Giubileo, passando per Capitale Italiana della Cultura con L’Aquila e i campionati europei under 18 di atletica leggera, per arrivare ai Campionati del mondo di volo a vela.”