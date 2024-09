RESPIRARE L’AUTUNNO: I VANTAGGI DI UN BREAK IN QUESTA MAGICA STAGIONE

Un’occasione per connetterti con sé stessi e con la natura

Per secoli, il fascino malinconico dell’autunno ha ispirato artisti e poeti: l’aria fresca, il crepitio delle foglie sotto i piedi e i colori vivaci che risaltano nel cielo rendono questa stagione forse la più bella dell’anno. Lunghe passeggiate sotto il sole autunnale, cibo ricco e saporito e serate trascorse a scaldarsi davanti al fuoco con un buon bicchiere di vino sono esperienze uniche, impossibili da replicare in altri momenti. Con l’estate ormai un ricordo lontano, questo è il momento perfetto per concedersi una pausa, rilassarsi e rigenerarsi. Le offerte speciali degli alberghi di lusso affiliati a Condé Nast Johansens sono l’occasione giusta per pianificare una perfetta fuga d’autunno.

Plas Dinas Country House, Caernarfon, Gwynedd

Ideale per l’ospitalità autentica offerta dai padroni di casa Daniel e Annie, e un assaggio della storia che solo una residenza di campagna come questa può offrire.

L’Offerta prevede: 2 notti con cena, pernottamento e colazione (DBB) a partire da 667,00 Euro, include un bicchiere di Prosecco all’arrivo, colazione gallese ogni mattina e un’esperienza gastronomica di 9 portate al The Gunroom Restaurant del valore di 91,50 Euro a persona, per notte, per entrambe le serate.

Valida dal 29 ottobre 2024 al 27 marzo 2025.

Naturhotel Forsthofgut, Leogang, vicino a Salisburgo

Ideale per: immergersi completamente nella natura, che si tratti di nuotare nel lago privo di sostanze chimiche, godersi un massaggio nei boschi o fare escursioni attraverso la foresta fino a raggiungere l’isolata Alpe Thoman Alm.

L’Offerta waldSPA Escape prevede: soggiorno di 3-5 notti in una Nature Room con trattamento di mezza pensione, late check-out fino alle 18:00, un rituale Onsen e un buono waldSPA di 50,00 Euro per camera (valido per i trattamenti).

Valida dal 3 novembre al 20 dicembre 2024.

Coco Bodu Hithi, Atollo di Malé Nord

Ideale per una fuga gourmet in un paradiso maldiviano, dove chef con esperienza stellata Michelin visitano spesso il resort per creare esperienze culinarie uniche, affiancando il lavoro dell’Executive Chef del gruppo Martin Cahill, ex Stella Michelin.

L’Offerta Discover Coco prevede: sconto fino al 40% su una lussuosa e spaziosa villa con piscina, per vivere esperienze culinarie raffinate, immergersi nella rigogliosa e incontaminata natura dell’isola ed esplorare la ricca vita marina sulla barriera corallina del resort.

Valida fino al 26 dicembre 2024 e dall’8 gennaio al 30 aprile 2025.

Milaidhoo, Atollo di Baa Maldive

Ideale per fughe romantiche su un’isola tropicale all’insegna del lusso, con tante opportunità per vivere avventure.

L‘Offerta Autunno e Inverno Tropicale prevede: di usufruire di colazione e cena giornaliere presso l’Ocean Restaurant durante il soggiorno autunnale a Milaidhoo, ricevere un credito di 61,00 Euro a persona per notte (solo food) da spendere negli altri ristoranti, gustare un tè pomeridiano per due, concedersi un trattamento corpo Illa di 90 minuti per coppia e approfittare di uno sconto del 30% sui trasferimenti in idrovolante .

Valida dal 1° novembre al 22 dicembre 2024.