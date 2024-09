Minaccia con il coltello per rubare sigarette: a Bologna arrestato 17enne

Girava con un grosso coltello a serramanico e lo usava per spaventare e derubare i passanti: nei guai un minorenne

BOLOGNA – Ha minacciato diversi passanti alla fermata dell’autobus, armato di coltello, ha rapinato un ragazzo, minacciandolo con l’arma per farsi dare delle sigarette, e ha solo 17 anni. Proseguono le violenze che vedono per protagonisti, come aggressori, dei minorenni, anche a Bologna, dove appena il 4 settembre scorso, un 16enne ha ucciso, con una coltellata al cuore al culmine di un litigio, il coetaneo Fallou Sall, episodio che ha scosso tutta la comunità.

La Questura bolognese infatti fa sapere che martedì scorso un ragazzo albanese- nato nel 2006 ma ancora minorenne- è stato arrestato per rapina pluriaggravata.

L’intervento delle volanti è scattato intorno alle 15, quando una pattuglia si è recata in via Tiarini perché “una passante spaventata aveva segnalato la presenza di un ragazzo armato di coltello che aveva minacciato diverse persone alla fermata dell’autobus”. La richiedente aveva inoltre riferito di “aver visto il ragazzo rapinare un giovane, minacciandolo per avere delle sigarette, e tentare di fare lo stesso con un altro ragazzo, per poi salire a bordo della linea 21, allontanandosi su via Matteotti”.

I poliziotti sono riusciti ad individuare e fermare l’autobus poco lontano, in viale Pietramellara, sono saliti a bordo e hanno fermato e perquisito il 17enne, trovando “nei pantaloni, bloccato dall’elastico degli slip, un grosso coltello a serramanico d’acciaio, di colore nero”. Il giovane è stato quindi portato negli Uffici della Questura per ulteriori controlli, da cui è emerso che è ospite di una comunità per minori e con numerosi pregiudizi per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato spesso in possesso di coltelli, oltre ad essere responsabile di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico ufficiale”. Alla fine, quindi, il 17enne è stato arrestato e collocato in comunità su disposizione del gip.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it