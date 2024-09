EDP Maratona di Lisbona 2024: sport e fascino nel cuore del Portogallo

42 chilometri di emozioni tra le strade di Lisbona

Il 6 ottobre 2024, la capitale portoghese si trasformerà nel palcoscenico di uno degli eventi sportivi più affascinanti per i runner di tutto il mondo: la EDP Maratona di Lisbona. Un appuntamento imperdibile per chi ama la corsa e desidera vivere un’esperienza unica nella magica atmosfera di Lisbona, una città ricca di storia e bellezza. Per rendere indimenticabile il soggiorno, gli Heritage Hotels di Lisbona rappresentano la scelta ideale. Cinque strutture di lusso, ognuna con una propria identità e un fascino unico, situate nel cuore della città e pronte a offrire comfort e relax. Con una particolare attenzione al benessere degli ospiti, gli alberghi combinano eleganza e storia, garantendo un’accoglienza di altissimo livello.

La EDP Maratona di Lisbona è stata insignita del prestigioso Golden Label da parte della IAAF un rarissimo riconoscimento proprio perché è considerata al livello internazionale tra le più veloci in assoluto. Per questo motivo continua ad essere scelta dai corridori che sono alla ricerca di un percorso che gli permetta di ritoccare il loro miglior tempo. Con partenza prevista alle 8:00 nella splendida località di Cascais, i partecipanti percorreranno un percorso mozzafiato che si snoda lungo la costa atlantica, attraversando paesaggi che spaziano dal mare alle colline, fino a raggiungere il cuore pulsante della città, con l’arrivo trionfale a Praça do Comércio, la maestosa piazza affacciata sul fiume Tago. I 42,195 km del percorso sono stati disegnati per essere tra i più spettacolari d’Europa, un invito per gli appassionati a superare i propri limiti senza rinunciare al piacere di correre in uno scenario iconico.

La EDP Maratona di Lisbona non è solo una gara, ma una vera e propria festa dello sport che celebra anche la cultura, il turismo e la sostenibilità. Questo evento attira migliaia di partecipanti da tutto il mondo, desiderosi di vivere un’esperienza all’insegna del benessere fisico e dell’esplorazione di una città che in ottobre sprigiona tutta la sua energia.

Parte integrante di una serie di maratone prestigiose a livello internazionale, la maratona di Lisbona pone grande attenzione alla sostenibilità, promuovendo pratiche ecologiche che riducono l’impatto ambientale e incoraggiano comportamenti responsabili tra i partecipanti. Con l’obiettivo di unire sport e rispetto per l’ambiente, gli organizzatori si sono impegnati a rendere questo evento non solo un’occasione per migliorare le proprie performance, ma anche un esempio di responsabilità verso il pianeta.

Oltre alla sfida sportiva, la EDP Maratona di Lisbona offre la possibilità di scoprire il fascino della capitale portoghese. Le sue strade acciottolate, i caratteristici tram gialli e i panorami mozzafiato rendono la città un vero gioiello da esplorare. I partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera unica di Lisbona, godendo di un weekend ricco di emozioni che va ben oltre la competizione.