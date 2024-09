Convegno sulla legalità e giustizia

Non c’è libertà senza legalità. “ gli uomini passano le idee restano”

Questa mattina alle ore alle ore 10.00 presso l’ aula conferenze della scuola media di Arce, Fr. si è tenuto un incontro convegno sulla “ LEGALITA’ e GIUSTIZIA “ con la presentazione del libro:

“ Lo Stato Vince Sempre “

E’ intervenuto del magistrato antimafia, Dr. Catello Maresca.

L’incontro è organizzato dall’ associazione nazionale carabinieri, sezione di Arce; Presidente Giampiero Marzilli, Segretario, Rocco Simone , l consigliere Durazza Fabio e Lorenzo Simonelli in collaborazione con l’istituto comprensivo “ Giovanni Paolo II, Dirigente scolastico, Prof. Nunzia Milite.

I saluti in primis della Prof. Nunzia Milite ed a seguire i quattro sindaci

Presenti: Vice Questore, Dr. Flavio Genovesi, in rappresentanza del Sig. Questore di Frosinone, dr. Pietro Morelli

Il Comandante della stazione CC di Arce, Mar.llo Magg. Luciano Ligori e vice, Mar.llo Magg. Antonio Martiniello

Il Comandante della GDF, Ten. Ciro Vitale, Luog.tenenti Martelli e Di Cioccio

Provincia di Frosinone, Ing. Gianluca Quadrini, Presidente del consiglio

I sigg.ri Sindaci di:

Arce, Geom.Luigi Germani, assessori, Sara Petrucci e Elisa Santopadre

Roccadarce, Dr. Rocco Pantanella e assessore Bernardo Simone

Colfelice, Avv. Protano Gabriella e vice, Protano Antonio

Strangolagalli, Dr. Mauro Celli

A seguire è stato proiettato un filmato con importanti attività investigative seguite dopo anni con arresti eccellenti del magistrato Maresca.

L’incontro, moderato è stato da Massimo Marzilli.

«Questo nostro convegno – raccontano gli organizzatori – nasce dall’esigenza di voler conoscere attraverso degli elaborati scolastici quello che i ragazzi pensano riguardo il delicatissimo tema della legalità. Durante il convegno il confronto con le forze dell’ordine potrebbe servire per rafforzare in loro il concetto di legalità con il fine di mettere in risalto quei principi etici e morali di cui la nostra società ha tanto bisogno».