Cittaducale: nuovo incarico per il Maggiore Mascolo

A giorni assumerà il Comando della Compagnia di Polizia Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma

Domani 29 settembre il Maggiore Marco MASCOLO, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, dopo sette anni, lascerà l’incarico.

L’Ufficiale, 48enne, originario di Foggia, è giunto a Cittaducale nel 2017 e, da lunedì 30 settembre, assumerà l’incarico di Comandante della Compagnia di Polizia Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma.

Il Maggiore saluta quindi la provincia di Rieti dove, oltre al comando della Compagnia di Cittaducale, ha prestato servizio anche nella Stazione di Orvinio, poi in quella di Torri in Sabina e, infine, in qualità di Comandante presso quella di Configni.

Alla guida della Compagnia civitese, il Maggiore Mascolo si è distinto per la profonda dedizione, per il senso del dovere e per l’umana solidarietà, sempre messa al servizio delle comunità e del cittadino, in un territorio profondamente segnato dal sisma del 2016, che ha visto l’Arma costantemente in prima linea nonostante le notevoli difficoltà logistiche.

Prima di partire alla volta di Roma, dopo aver salutato le Autorità, il Maggiore Mascolo ha incontrato i suoi collaboratori, ringraziandoli per l’impegno quotidianamente profuso.

Poi, nel corso di un incontro di commiato, breve ma carico di emozioni, ha ricevuto gli auguri e le congratulazioni da parte del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, davanti ai Comandanti di Stazione e a tutto il personale della Compagnia.

Al Maggiore Mascolo gli auguri più sinceri da parte di tutti i colleghi della provincia.