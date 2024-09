La Roma ha scelto Juric. La rivoluzione balcanica per il post-De Rossi

Per l’ex allenatore del Toro un contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League

ROMA – Ivan Juric. L’ex sergente di ferro del Torino. Sarà il croato il nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Lo confermano tutti gli esperti di calciomercato, Nicolò Schira a Gianluca Di Marzio. L’accordo c’è già. Juric firmerà un contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League.

Accantonate dunque le opzioni più blasonate: De Rossi, fresco di rinnovo in estate ha ancora tre anni di contratto a 3 milioni netti a stagione.

