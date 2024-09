Nuovi obiettivi ambiziosi e nuovo logo per il futuro di Glamour

Innovazione, aggiornamento e networking al centro del Glamour Exclusive Weekend

Si è conclusa con grande successo la 4ª edizione del tanto atteso “Glamour Exclusive Weekend”, un evento esclusivo organizzato da Glamour, che ha visto la partecipazione di numerosi partner, agenzie e professionisti del settore, riuniti lo scorso 14 e 15 settembre nel prestigioso Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas in provincia di Bologna. Il weekend è stato un’importante occasione di networking, aggiornamento e condivisione, consolidando il ruolo di Glamour come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore.

L’evento, organizzato con estrema cura e attenzione ai dettagli, ha offerto un perfetto equilibrio tra momenti di business, workshop formativi e premiazioni esclusive, accompagnati da attività glamour e di intrattenimento che hanno reso l’esperienza ancora più memorabile. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour, che si distingue per la sua capacità di investire in tecnologia per le agenzie di viaggio, creare viaggi unici, su misura e altamente personalizzati, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Un’occasione unica per costruire relazioni professionali e scoprire le novità per il futuro.

Durante l’evento è stato presentato il Re-styling del logo Glamour ed i dati del primo semestre del 2024, che testimoniano una crescita consistente:

+24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed EBITDA al 4% , con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea +27% per i pacchetti tour operator

, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: Oltre 1000 agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici.

57 risorse operative , il team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda.

, il team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda. L’obiettivo ambizioso è di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo out-going.

Luca Buonpensiere, titolare di Glamour, ha dichiarato: “Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito, in questi anni, una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari.”

In un contesto di crescente digitalizzazione e globalizzazione, Glamour si impegna non solo a offrire viaggi esclusivi e di alta qualità, ma anche a garantire la massima sicurezza e affidabilità dei suoi sistemi grazie a un forti investimenti in progetti di Cyber Security iniziati a gennaio 2024.

Collaborare con Glamour significa, quindi, avere la certezza che:

Le informazioni sono al sicuro : la protezione dei dati è una priorità, e Glamour utilizza tecnologie avanzate per garantire che tutte le informazioni siano gestite in totale sicurezza.

: la protezione dei dati è una priorità, e Glamour utilizza tecnologie avanzate per garantire che tutte le informazioni siano gestite in totale sicurezza. Le minacce informatiche sono gestite : grazie a soluzioni di cybersecurity all’avanguardia, Glamour monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture.

: grazie a soluzioni di cybersecurity all’avanguardia, Glamour monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture. I sistemi sono affidabili : la piattaforma di prenotazione e i sistemi interni sono costantemente aggiornati per assicurare performance ottimali e un funzionamento senza interruzioni.

: la piattaforma di prenotazione e i sistemi interni sono costantemente aggiornati per assicurare performance ottimali e un funzionamento senza interruzioni. Le normative sono rispettate: la conformità con le leggi e i regolamenti internazionali, compresi quelli sulla protezione dei dati (GDPR), è garantita, assicurando la tranquillità ai partner e alle agenzie.

Glamour non intende fermarsi e gli obiettivi per i prossimi anni sono chiari e ambiziosi:

Continuare a investire nell’ innovazione tecnologica per migliorare ulteriormente il sistema di prenotazione e offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato.

per migliorare ulteriormente il sistema di prenotazione e offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato. Espandere l’offerta di viaggi unici e irripetibili, concentrandosi su esperienze di lusso, esperienze culturali e nuove destinazioni.

e irripetibili, concentrandosi su esperienze di lusso, esperienze culturali e nuove destinazioni. Rafforzare la rete di partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità.

Con un team motivato e un’attenzione costante alla qualità del servizio, Glamour si prepara ad affrontare i prossimi anni con determinazione, puntando su innovazione, lusso e personalizzazione. “Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus ai ricavi ed al EBITDA. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede.”, ha dichiarato Nicola Bonacchi Direttore Generale.

L’evento è stato sostenuto da oltre 30 partner di prestigio come Lufthansa Group main sponsor e molti altri provenienti dal mondo dei resort, trasporti e crociere, che hanno contribuito a rendere il Glamour Exclusive Weekend un appuntamento imprescindibile per il settore e ha visto la partecipazione di oltre 120 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia. Il Direttore Vendite & Partnership Simone Prinari a tal proposito esprime un sentito ringraziamento a tutti i partner per il loro prezioso supporto augurandosi di poter collaborare nuovamente in future iniziative.

GLAMOUR

Glamour è un’azienda con oltre 30 anni di esperienza che offre servizi personalizzati nel settore del turismo e oltre. Specializzata nell’organizzazione di viaggi su misura, Glamour ha ampliato la sua offerta includendo una vasta gamma di soluzioni, dalle prenotazioni di biglietteria aerea alle esperienze esclusive con accompagnatore dall’Italia. Oltre a proporre viaggi tailor made in tutte le destinazioni più iconiche del mondo, l’azienda si occupa anche di Business Travel garantendo sempre un approccio altamente professionale e personalizzato.

Il sito web di Glamour (www.glamourviaggi.it) è una vera fonte di ispirazione, con offerte curate come le copertine di un magazine di lusso, presentando ogni proposta con uno stile accattivante che fa sognare. Glamour non si limita alla cura dei dettagli per i viaggi leisure, ma offre anche servizi VIP, wedding planner e assistenza dedicata per chi desidera il massimo in ogni aspetto della propria esperienza, sia essa di piacere o di lavoro.

Tra i suoi servizi, Glamour garantisce una gestione puntuale e professionale della biglietteria aerea, offrendo soluzioni di viaggio personalizzate, sia per vacanze che per trasferte di lavoro, con tariffe competitive e un’assistenza continua, pensata per rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente.