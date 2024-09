Arbitri Sport Italiani – Raduno Nazionale pre campionato stagione sportiva 2024 2025

di Fausto Zilli

Al via il XXIII° raduno nazionale pre-campionato stagione sportiva 2024 2025 dipartimento arbitrale calcio comitato provinciale A.S.I. Roma della Sez Lorenzo Cesari di Roma, presso l’hotel Key Club Montalto di Castro (VT).

Prestigioso patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali e del Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play concesso dal Presidente Nazionale Dott. Ruggero Alcanterini.

Come ogni anno si ripete da oltre venti il raduno nazionale pre-campionato arbitrale dell’associazione Arbitri Sport Italiani del presidente Americo Scatena, una tre giorni intensa tra test atletici, riunioni tecniche, quiz tecnici, presenti al raduno il vice presidente la dott.ssa Giada Fedeli, O.T. Francesco Florio, la responsabile di segreteria Raffaela Finardi. Introduzione del presidente Americo Scatena e la presentazione del progetto Centenario “ Concetto Lo Bello“, in un’atmosfera gioviale tra tutti i tesserati.

Tanti gli ospiti presenti alla tre giorni, tra gli altri l’intervento da remoto del Presidente Nazionale A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. Claudio Barbaro già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non è voluto mancare e in collegamento da remoto dichiara: “Il settore arbitrale di ASI è un fiore all’occhiello per l’Ente. Primi a utilizzare tecnologia e Var a livello amatoriale, rappresentano un esempio di continuità e professionalità. Questo grazie alla preparazione degli arbitri che scendono in campo, all’aggiornamento continuo e ad una organizzazione per la quale mi sento di ringraziare la dirigenza tutta e in particolare Americo Scatena che guida con passione questo gruppo“.

Nel pomeriggio di sabato 14 settembre l’intervento dell’Avv. Alessandro Scarpelli responsabile C.O.N.5 – A.I.A. – F.I.G.C., un’intervento prestigioso formativo – tecnico per tutti i presenti nell’aula riunioni, con filmati, slide, casistica, Scarpelli ha messo a disposizione un bagaglio di esperienza professionalità fuori dal comune. A fine intervento Scarpelli è stato omaggiato con un riconoscimento.

Altro ospite prestigioso in presenza dell’avv. Francesco Massini Presidente C.R.A. Lazio A.I.A. – F.I.G.C., un’intervento formativo tecnico con slide e filmati, il quale si è complimentato con lo staff per l’organizzazione del Raduno. Intervento da remoto oltre oceano esattamente dall’ Uzbekistan dove è iniziata la 10^ edizione della coppa del mondo di calcio a 5 del Dott. Massimo Cumbo istruttore Futsal F.I.F.A. da ottobre 2016 è responsabile del Servizio ispettivo nazionale dell’AIA.

Presente l’Avv. Paolo Piacente giudice sportivo C.R. Lazio A.S.I. Interventi da remoto del Presidente Sez. Arbitri A.I.A. Tivoli Dott. Daniele Viotti e l’intervento da remoto del Dott. Francesco Ramacci, O.A. C.R.A. Lazio – A.I.A. – F.I.G.C.