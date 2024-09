Milano, grave incendio in un emporio cinese: ci sono tre giovani vittime

L’incendio è scoppiato intorno alle 23 di ieri. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte

ROMA – Sono tre le vittime dell’incendio che ha colpito un magazzino di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni, a Milano in zona Certosa. I deceduti sono tutti di nazionalità cinese e hanno 17, 19 e 24 anni. I tre sono stati trovati nei locali di servizio, dove, forse, hanno cercato riparo dalle fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 23 di ieri. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche 118 e polizia locale.

Indagano carabinieri e polizia scientifica che, a quanto di apprende, non escludono l’ipotesi dell’incendio doloso. Le forze dell’ordine fanno sapere che “è in atto lo spegnimento degli ultimi focolai”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it