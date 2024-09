Cinema in casa: ecco come arredare la propria stanza dei sogni

Tutti abbiamo sognato almeno una volta nella vita di realizzare una sala cinema in casa per poter rivivere l’esperienza del cinema nella comodità e nel comfort di casa propria.

Non si tratta di una possibilità che possono soddisfare tutti ma se avete una camera in più potrete sicuramente trasformarla in una perfetta sala cinema con la giusta atmosfera e godervi la visione di un film come solo i cinefili sanno fare!

Area ricreativa in casa: quali sono le caratteristiche fondamentali

Ci sono degli oggetti che noi usiamo regolarmente tutti i giorni in più momenti, in luoghi diversi ma non prestiamo tanta attenzione sulla qualità degli stessi e soprattutto su quale beneficio possano portare a noi stessi.

La sedia, di questo parliamo, risulta di importanza fondamentale, sia a casa in un eventuale area ricreativa sia nei nostri posti di lavoro. Eh sì perché una buona postura rappresenta la “salvezza” per la nostra schiena, troppe volte sottoposta a mosse o posizioni che ne minano la stabilità procurandoci fastidi o addirittura dolori. Non solo: alle sedie possiamo anche aggiungere comode poltrone, divani e divanetti, poltroncine magari per gli spazi della casa che vedono il tempo libero, la sala studio dei ragazzi, l’area ricreativa, una stanza per vedere la nuova tv led o per stare sul pc.



Tutto questo non deve però farci pensare che la comodità è soltanto per le questioni lavorative, come abbiamo detto anche un’area ricreativa in casa è fondamentale. Ovvio, gli arredamenti di ufficio richiedono fantasia e praticità ma si sbaglia a pensare che sia solo questo il caso. Tutt’altro, perché ad esempio all’interno delle nostre abitazioni spesso ci sono aree ricreative per la nostre passioni, i nostri momenti di riposo e relax. E allora, come accennato all’inizio, ecco qui che non è difficile trovare sale in cui vedere comodamente la tv oppure un’area ricreativa in cui si passano momenti al pc a giocare ai videogiochi, si gioca a biliardo o biliardino o alla console.

Godere di un’area ricreativa nell’assoluta comodità: dal video gioco alla console passando per il biliardo

Anche in questi casi alcuni fattori non sono degli aspetti secondari: unire relax e comodità arricchisce ancora di più i nostri ambienti più intimi e la nostra salute. Lo stress accumulato durante la giornata può essere scaricato del tutto trascorrendo a casa momenti tranquilli e soprattutto facendo ciò che amiamo e ci fa stare bene. E allora è possibile creare uno spazio o un’area ricreativa con la massima comodità, con le giuste poltrone, le sedie adatte, i divani giusti per trasformare un semplice momento di riposo in una ricarica effettiva. Non esitare allora, contatta subito chi davvero potrà consegnarti prodotti di alta qualità, che ha a cuore la piena soddisfazione del cliente scegliendo tra gli articoli che meglio si adattano a quella che è la tua idea di relax, riposo, casa e tempo libero.

I bambini necessitano anche a casa di una postazione da gaming dedicato al gioco che non sia la cameretta o un’area ricreativa che sia opportunamente allestita all’interno della cameretta stessa in assenza di spazio.

Come allestire un’area ricreativa

È importante creare un’area ricreativa per bambini a casa per tante buone ragioni: si diversifica il gioco e i bambini si distraggono dall’uso di dispositivi e giochi digitali che molti genitori – in modo non sempre educativo – regalano ai figli troppo prematuramente. L’allestimento di un’area ricreativa dedicata ai più piccoli favorisce anche la socialità e la personalità del bambino nel momento in cui ha uno spazio “privato” in cui accogliere gli amici per un pomeriggio di giochi, festeggiare il compleanno, organizzare un pigiama party. La difficoltà di allestire un’area ricreativa in casa per i bambini è proprio lo spazio che deve “studiato” e organizzato in modo intelligente fornendo la giusta libertà di movimento, ma in uno spazio delimitato. Con uno sforzo altrettanto creativo da parte dei genitori, nonché economico, è possibile realizzare una zona per il divertimento dei più piccoli anche a casa.

Organizzare un mini-parco giochi casalingo è un’impresa ma non impossibile. La prima cosa fare è individuare la zona della casa ideale per poter allestire un’area ricreativa baby. Lo spazio deve essere necessariamente delimitato da staccionate gommose protettive e ben identificato dal bambino affinché lo riconosca proprio e non senta la necessità di “sconfinare” per noia negli altri ambienti. L’area ricreativa deve, quindi, essere ricca di quei giochi e interessi del bambino nella sua specificità e originalità. Infine, bisogna garantire la sicurezza del bambino in un ambiente senza spigoli o troppo angusto.

Da dove iniziare per ricreare una Home Theatre a casa?

Il cinema ha il potere di trasportare gli spettatori nei luoghi e nei tempi della pellicola che stanno guardando; sembra quasi una magia che riesce a rapire la mente. In realtà si tratta di un effetto che è da attribuire all’ampiezza dello schermo che deve occupare totalmente l’angolo visivo. In questo modo, sia lo sguardo che l’attenzione vengono attirati dalle immagini intanto che l’impianto audio Dolby Surround permette di sentirsi completamente avvolti. Infatti, i canali audio sono posti in modo da circondare completamente, rendendo possibile l’immedesimazione nella scena tanto da correre il rischio di balzare dalla poltrona se ci sono delle scene con improvvise esplosioni.

Per ricreare la medesima atmosfera del cinema in casa è quindi necessario dotarsi di:

uno schermo molto grande, una TV fra quelle di ultima generazione come i televisori 4k, oppure ancora un videoproiettore;

molto grande, una TV fra quelle di ultima generazione come i , oppure ancora un ; un ottimo impianto Surround.

Se questi approfondimenti ti piacciono prova a leggere anche il nostro articolo su come arredare una sala hobby.

Quanto costa?

Prima di bisogna considerare bene il budget che si ha a disposizione in maniera tale da decidere se le proprie possibilità consentono di allestire cinema in casa nel salotto in modo da avere una zona tv con buone performance, oppure adibire una camera ad una vera e propria sala cinema fai da te. Naturalmente per ottenere buoni risultati serve un budget di un certo livello, ma scopriamo nel dettaglio cosa serve realizzare una sala cinema in casa.

Per gli amanti del cinema, è spesso importante riuscire a ricreare nella propria casa le stesse emozioni che si vivono guardando un film all’interno di una sala cinematografica. Oggi è possibile tutto questo grazie agli apparecchi Home Theatre, che riescono a restituire le medesime sensazioni di ascolto e visione del cinema, riproducendole a livello domestico.

Esistono diversi tipi di Home Theatre che cambiano in base ai sistemi audio e video previsti; i prezzi variano proprio in base alle sue componenti aggiuntive.

L’Home Theatre nasce nel 1982 e attualmente le case produttrici più conosciute sono: Bose, Sony, Kenwood, Pioneer, Panasonic, Philips, Samsung, Yamaha, Aiwa, JVC, Harman Kardon,Onkyo. Il monitor dell’Home Theatre deve essere LCD, LEDo al Plasma e deve essere di grandi dimensioni; per aumentare la qualità di visione, potrebbe poi essere utile un videoproiettore. Il Televisore dell’Home Theatre deve inoltre essere ad alta definizione (HD ready o Full HD).

Suoni e audio nei sistemi Home Theatre

L’audio invece deve essere provvisto di molti canali, minimo quattro, diffusi da determinati altoparlanti e casse; due di esse andranno collocate dietro lo spettatore; i ricevitori e i diffusori più utilizzati nell’Home Theatre sono: a tre, due o una via; i più comuni woofer e tweeter; i meno costosi full-range.

I suoni surround che l’Home Theatre deve supportare sono invece: quello dei DVD, il Dolby Digital; DTS; quello dei videogame, il Dolby Pro Logic; Dolby Pro Logic II, per videocassette e televisione; Dolby Pro Logic Iix; THX-Certified; Dolby Digital EX; DTS Neo 6; DTS-ES.

Progettare una sala che ci riporti l’esperienza del cinema in casa

I particolari sono molto importanti ma quello che senza ombra di dubbio l’elemento principale che ci consente di acquisire l’effetto cinema in casa, il pezzo forte, è l’impianto home theatre. Scegliete uno di buona qualità che si adatti perfettamente alla vostra stanza.

La seconda scelta importante è quella che riguarda il televisore oppure il videoproiettore: se avete messo gli occhi su una TV sicuramente non avrete difficoltà a trovare quella adatta alla vostra parete, infatti, sul mercato ne esistono con molteplici tecnologie e con grandezze che possono spaziare dai 40 ai 90 pollici, perfette per le grandi sale. L’acquisto di un televisore 4k o una smart TV vi permetterà di vivere un’esperienza multimediale indimenticabile rendendo la vostra sala un luogo perfetto per godersi la visione di un bel film, navigare in internet oppure divertirsi con i videogames.

In caso disponiate di un ambiente più piccolo la scelta migliore per voi potrebbe essere il proiettore, infatti si presta ad essere installato anche sul soffitto, in una mansarda per esempio dove potrete condividere l’esperienza del cinema in casa con i vostri amici su un comodo divano o, perché no, sdraiati su un tappeto.

Non preoccupatevi di eventuali finestre, infatti basterà semplicemente dotarla di una spessa tenda avvolgibile, oppure dei doppi tendaggi, per oscurare la stanza al momento della proiezione. L’illuminazione infatti è determinante.

Qualche piccolo trucco

Se state realizzando la stanza dei vostri sogni, dove ricreare l’atmosfera del cinema in casa non dovete necessariamente lasciare le pareti spoglie; infatti, una delle cose da fare è arredare la sala video con particolari elementi utili per assorbire le onde acustiche, così da evitare il fastidioso effetto dell’eco.

Infatti, non è solo importante un buon televisore o un buon sistema audio ma sarà necessario insonorizzare il più possibile la stanza. Se volete un lavoro fatto come si deve potete optare per i pannelli fonoassorbenti che isolano l’ambiente sia dall’interno che dall’esterno. Se volete coordinare il tutto potete abbinare poltrone, tende, cuscini e divani, acquistando tutto in tinta.

Infine si deve pensare alle sedute, si può optare per l’alternanza di poltrone e divani, nello stile preferito; poltrone reclinabili, divani con poggiapiedi, comodi cuscini tappeti e pouf. Insomma tutto all’insegna del relax. magari seguendo uno stile vintage piuttosto che uno moderno.

Una buona idea potrebbe essere quella di inserire nella vostra sala cinema in casa un angolo bar e perché no, una macchina per popcorn ad uso domestico.

Dolby Surround: il sistema per vedere film in casa come al cinema

Il Sistema Dolby Surround, indicato dall’apposito logo, sta ad indicare uno standard audio creato dalla Dolby Laboratories sviluppato dal meno potente Dolby Stereo. Oggi è un sistema audio multicanale implementato nell’home video, nella TV, nei videogiochi: un sistema audio stereofonico.

Spesso su dispositivi elettronici (amplificatori, lettori DVD) o prodotti (videogiochi, DVD) è possibile trovare il logo del sistema Dolby Surround:

Il sistema è stato implementato nell’home video dai primi anni ’80. Oggi i DVD presentato dei sistemi audio digitali più evoluti, come il Digital, il DTS, l’MPEG Multichannel e il PCM.

Decodificatore compatibile con l’audio

Se in casa volete riprodurre un video in audio Dolby Surround è necessario possedere un decodificatore compatibile. L’azienda Dolby Lavoratories ha creato dei decoder specifici in grado di decodificare l’audio di tipo DS anche se con un livello di qualità leggermente più basso rispetto a quello usato nel settore cinematografico.

A volte i film trasmessi nelle sale vengono poi pubblicati in DVD – Video in queste modalità audio e non in Dolby Surround come appare nella copertina del prodotto.

Consigli utili per la scelta dell’impianto dolby surround per la casa

Di seguito riportiamo alcuni consigli pratici se scegliete di acquistare un impianto Dolby Surround per la casa.

Di solito il sistema di riproduzione sonora più impiegato è il sistema 5.1. in cui lo spettatore ha tre altoparlanti di fronte (uno a sinistra, uno al centro e uno a destra), due altoparlanti dietro (a sinistra e a destra) che emettono tutti i suoni a frequenza media e alta, più un subwoofer collocato in qualsiasi punto dell’ambiente che produce i bassi.

Una variante è il sistema 6.1 composto da un ulteriore altoparlante collocato tra i due altoparlanti posteriori allo scopo di rinforzare i suoni provenienti da sorgenti sonore virtualmente posizionate proprio alle spalle dello spettatore.

La TV quindi deve essere posta al centro della stanza e le casse devono essere sistemate correttamente in termini di altezza e posizione. Ricordate inoltre che ci saranno molti cavi da collegare per altoparlanti e casse.

FAQ

Quali sono gli elementi fondamentali per creare una sala cinema in casa?

Creare una sala cinema in casa richiede la considerazione di vari elementi, tra cui:

Schermo: che può essere una grande TV a schermo piatto, preferibilmente 4K o superiore, oppure un proiettore con schermo. La scelta dipende dalle tue preferenze personali e dallo spazio disponibile.

Sistema audio: un sistema surround a 5.1 o 7.1 canali è l’ideale per creare un’esperienza cinematografica. Ricorda che l’acustica della stanza può influenzare la qualità del suono, quindi potrebbe essere utile investire in pannelli acustici.

Sedute: le poltrone da cinema sono la scelta più ovvia, ma anche i divani con poggiatesta reclinabili possono funzionare bene. Considera anche la possibilità di aggiungere dei pouf per una seduta extra.

Illuminazione: la sala dovrebbe avere la possibilità di essere completamente oscurata, ma è anche importante avere delle luci soffuse per quando non stai guardando un film.

Quale dovrebbe essere la dimensione ideale della stanza per una sala cinema in casa?

La dimensione ideale della stanza dipende dal numero di persone che intendi ospitare e dalla dimensione dello schermo. In generale, una stanza di almeno 4-5 metri per lato dovrebbe essere sufficiente per ospitare comodamente una TV di grandi dimensioni o un proiettore e una piccola fila di sedie. Considera anche lo spazio necessario per i diffusori audio e per un eventuale mobile per i dispositivi multimediali.

Quali colori sono consigliati per l’arredamento di una sala cinema in casa?

Per una sala cinema, si consigliano colori scuri o neutri che non riflettano la luce dello schermo. Il nero, il grigio scuro e il blu notte sono scelte popolari. Evita i colori vivaci che potrebbero distrarre o riflettere la luce dello schermo. Anche i tessuti devono essere scelti con cura: opta per materiali opachi piuttosto che lucidi o riflettenti.

Che tipo di illuminazione dovrei considerare per la mia sala cinema in casa?

L’illuminazione in una sala cinema dovrebbe essere versatile. Potresti avere bisogno di luci soffuse per quando stai guardando un film e di luci più luminose per altre attività. L’illuminazione a LED regolabile è una buona scelta. Considera anche l’aggiunta di luci percorso per aiutare le persone a muoversi nella stanza al buio.

Come posso migliorare l’acustica della mia sala cinema in casa?

L’acustica della tua sala cinema può essere migliorata in vari modi. Prima di tutto, posiziona correttamente i diffusori: gli altoparlanti anteriori dovrebbero essere rivolti verso il centro della stanza, mentre gli altoparlanti posteriori dovrebbero essere posizionati dietro la zona di ascolto. L’uso di pannelli acustici può aiutare a ridurre l’eco e a controllare la riflessione del suono. Infine, considera l’uso di tappeti o tende pesanti per assorbire ulteriormente il suono e prevenire la riflessione.