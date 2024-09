Bomba d’acqua a Roma: strade allagate diventano fiumi

Sulla Capitale si è abbattuto un violento nubifragio. I cittadini si sono armati di scopa per provare a disostruire i tombini e far defluire la pioggia

ROMA – ‘Welcome to Favelas’ pubblica alcuni video che testimoniano le conseguenze della bomba d’acqua che si è abbattuta sulla Capitale nella giornata di oggi: strade allagate con l’acqua che arriva fin sopra le caviglie, viadotti impraticabili e cittadini che, armati di scopa e molta buona volontà, provano come possono a disostruire i tombini per far defluire la pioggia. La pioggia è ancora in corso in molte zone della città.

https://www.dire.it/03-09-2024/1075850-bomba-acqua-a-roma-strade-allagate-diventano-fiumi/



fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it