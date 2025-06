Poggio Moiano (RI), è Infiorata – 27 al 29 giugno

A Poggio Moiano, nel cuore della Sabina reatina, l’estate comincia con il profumo dei fiori e il calore della tradizione.

Tre giorni di profumi, colori ed emozioni a Poggio Moiano per celebrare l’Infiorata del Sacro Cuore: dal 27 al 29 giugno, tra mostre, spettacoli, musei a cielo aperto e tappeti floreali, il borgo sabino si trasforma in un palcoscenico di arte e tradizione. Dalla “Notte di meraviglie” con acrobati e mangiafuoco alla sfilata degli sbandieratori, passando per la sagra dell’olio d’oliva e la suggestiva processione, il programma intreccia sacro e spettacolo, tra bellezza, fede e memoria collettiva. Un’occasione unica per vivere la magia di un paese che sboccia… fiore dopo fiore..

L’infiorata è una tradizione che a Poggio Moiano affonda le radici nel tempo e che, di anno in anno, si rinnova grazie alla dedizione e alla maestria degli infioratori locali. Petalo dopo petalo, si compongono opere di rara bellezza lungo le strade del paese, che per l’occasione si trasformano in un museo a cielo aperto. Oltre 300 metri di tappeti floreali, realizzati con fiori freschi e secchi, ridotti in polveri variopinte o adagiati con cura per disegnare vere e proprie immagini artistiche.

Ogni dettaglio è frutto di un lungo lavoro che coinvolge tutto il paese: dalla raccolta dei fiori al piluccamento, fino all’essiccazione e alla macinazione. È un sapere tramandato con pazienza e passione, che trova nell’Infiorata il suo momento più alto. Negli anni, Poggio Moiano ha accolto delegazioni italiane e internazionali, trasformando la sua festa in un evento di respiro europeo, ma senza mai smarrire il legame profondo con le proprie origini.

L’Infiorata è un momento che coinvolge ogni cittadino: adulti e bambini, famiglie e volontari. È un rito collettivo che si rinnova da generazioni, una festa che parla di cura, bellezza e condivisione. Poggio Moiano, adagiato sulle colline sabine e costruito sui resti di un antico castello medievale, offre a chi lo visita non solo l’incanto dell’infiorata, ma anche scorci di storia, tradizione e natura incontaminata.

La manifestazione vi aspetta per tre giorni intensi e coinvolgenti, in un borgo dove ogni angolo è una scoperta e ogni petalo racconta una storia.

Programma

VENERDI’ 27 GIUGNO

Ore 15:00 Festa dell’addobbo floreale “Il paese in fiore”

Ore 17:00 Apertura Museo dell’Infiorata

Ore 19:30 Mostra quadri infiorati, concorsi letterali e proiezioni presso la chiesa dei giardini pubblici

Ore 21:30 La COMPAGNIA ABRAXA TEATRO presenta la “NOTTE DI MERAVIGLIE” (trampolieri, mangiafuoco, acrobati)

Ore 24:00 Inizio tappeti infiorati

SABATO 28 GIUGNO

Ore 9:00 Apertura Museo dell’ Infiorata e delle mostre artistiche e letterarie

Ore 19:00 Termine realizzazione dei quadri infiorati

Ore 19:30 Sagra dell’olio d’Oliva “Riscoperta dei nostri sapori” e apertura stand gastronomici

Ore 21:30 Spettacolo musicale con la band “AFTER EIGHT”

DOMENICA 29 GIUGNO

Ore 9:00 Apertura Museo dell’Infiorata e delle mostre artistiche e letterarie

Ore 11:00 Convegno presso il Teatro Comunale “Le Infiorate dei cammini religiosi nell’anno del Giubileo” con la partecipazione a seguire del “Coro Musa” e della “Compagnia di Teatro Stabile Vicolo Primo” di Poggio Moiano

Ore 17:00 “Raduno Majorettes” organizzato dalla “Banda Musicale Don Antonio Santini” e diretto dall’insegnante Roberta Coccia

Ore 19:00 Sfilata e spettacolo storico degli Sbandieratori e Musici Citta’ della Pieve”

Ore 20:00 Celebrazione della Santa Messa

Ore 21:00 Solenne Processione del Sacro Cuore accompagnata dalla “Banda Musicale Don Antonio Santini” diretta dal Maestro Marco Principessa

Ore 22:00 “Notturno”, spettacolo di bandiere fluorescenti degli “Sbandieratori e Musici Citta’ della Pieve”

Info

Data – 27/29 giugno

Località – Poggio Moiano – Rieti

