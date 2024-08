Maremma da sogno: un rifugio d’amore toscano

Soggiorno con jacuzzi per vivere una favola romantica

La Maremma Toscana è una terra magica e versatile, ideale per chi desidera tuffarsi in un universo di naturale bellezza fatto di borghi e panorami mozzafiato ma anche di luoghi romantici dove vivere un’autentica favola d’amore in compagnia del proprio partner. Con i suoi paesaggi da acquerello, i tramonti che sfiorano la perfezione, i belvedere che svettano sulle colline ondulate, è una delle mete migliori per programmare una fuga romantica. A rendere ancora più sublime un weekend in Maremma, ci pensa il The Sense Experience Resort con il pacchetto Jacuzzi Experience che prevede il soggiorno in una junior suite con vasca idromassaggio e colazione in camera.

Protagonista di dipinti, raccontata in celebri poesie, romanzi e canzoni, terra libera, selvaggia e autentica, sede di piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, di oliveti e vigneti, di colline sinuose e di lunghe distese di sabbia dorata, la Maremma Toscana è un microcosmo perfetto che affonda le sue radici nell’armonia e nell’equilibrio. Che la si scelga per le vacanze estive od invernali, questa regione sarà sempre capace di stupire ed emozionare e il suo ricco patrimonio naturale e culturale la rendono un vero e proprio paradiso per gli innamorati: questa affascinante regione, situata nel cuore dell’Italia, è la cornice perfetta per vivere momenti indimenticabili in coppia.

Castiglione della Pescaia, pittoresca località della Maremma Toscana, è la destinazione ideale per le coppie in cerca di momenti romantici ed indimenticabili. Questo piccolo borgo marino è ricco di storia e di bellezze naturalistiche, è fatto di mure di cinta, torri di avvistamento ed incredibili punti panoramici: perdersi tra le affusolate vie del centro storico con le sue case in pietra, tra le botteghe artigiane e i piccoli caffè, salire fino al castello medievale per ammirare una vista panoramica mozzafiato sulla città e sul mare, godersi una passeggiata romantica al tramonto lungo le spiagge, sono esperienze speciali da condividere con la propria metà. I colori caldi del sole che cala all’orizzonte, il suono rilassante delle onde del mare, la tipica brezza marina e l’atmosfera magica rendono Castiglione della Pescaia uno dei luoghi più romantici della Maremma Toscana dove creare momenti e ricordi da portare per sempre nel cuore.

Tra Grosseto e Castiglione della Pescaia vive un luogo di rara bellezza caratterizzato dal canto degli uccelli e dalla danza dei fenicotteri, si tratta della Riserva Naturale di Diaccia Botrona. Quest’area è riconosciuta a livello internazionale per il suo valore ecologico ed è il posto perfetto per vivere un’avventura romantica: attraversare i sentieri a piedi, in bicicletta o a cavallo, fermarsi ad ammirare la ricca fauna e l’incredibile flora, godere del silenzio rotto dai suoni della natura e degli animali che la abitano, regalerà sensazioni magiche e suggestive. In una vacanza romantica in Maremma non si può non fare tappa a Capalbio, uno dei borghi più affascinanti di questa regione, grazie alla combinazione unica di bellezza naturale, ricchezza storica e tradizioni culinarie è la cornice perfetta dove trascorrere una giornata all’insegna dell’amore. Decantato anche dal poeta Gabriele D’annunzio, con il suo centro storico ben conservato, i panorami mozzafiato, le sue strette viuzze acciottolate, le antiche mura e le case in pietra, ogni angolo di questo borgo ha una favola da raccontare e offre scenari perfetti per una passeggiata mano nella mano. A pochi chilometri dal suggestivo centro storico di Capalbio, si trovano alcune delle spiagge più belle della Maremma: concludere la giornata in riva al mare, accarezzati dalla luce del tramonto è senza dubbio un momento di relax e di intimità da ricordare per sempre.

In una vacanza dove il romanticismo ed il relax sono i protagonisti, un’ottima idea per godersi ore di serenità all’aperto, per trascorrere del tempo di qualità con la persona amata e per apprezzare le bellezze naturali tipiche di questo territorio, è quella di organizzare un picnic: che lo si organizzi in qualche riserva naturale o in spiaggia, basterà un telo, un pò di vino e del buon cibo locale per fare la magia.

La Maremma Toscana è il rifugio ideale per le coppie in cerca di una fuga romantica, con i suoi paesaggi incantevoli, tramonti mozzafiato e l’atmosfera tranquilla, questo territorio offre un’esperienza indimenticabile per gli innamorati.

Per una fuga d’amore a 360 gradi è ideale soggiornare al The Sense Experience Resort, immerso in una cornice naturale mozzafiato, questo rifugio di lusso offre alle coppie la possibilità di godere di un soggiorno all’insegna del lusso e della privacy. Scegliendo la Junior Suite fronte mare con Jacuzzi in camera si realizzerà un vero e proprio sogno: la vista a perdita d’occhio sul mare, la vasca idromassaggio e la colazione servita in camera renderanno il soggiorno magico ed emozionante.

THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S è un esclusivo resort inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’Experience Specialistche assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica è curata dall’Executive Chef Umberto Vezzoli che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carteDimoràper mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining Eatèche si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva. Completa l’offerta il Mixology Bar Red Rabbit.