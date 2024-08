Grande attesa per l’evento di respiro internazionale

Serrone, Edizione 2024 del “Premio Internazionale per la Pace San Paolo VI Papa”

Si svolgerà sabato 24 e domenica 25 agosto la IX edizione del “Premio Internazionale per la Pace San Paolo VI Papa”, organizzato dall’Associazione pubblica di fedeli Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Sposa, con la collaborazione della parrocchia di San Pietro Apostolo in Serrone. Un riconoscimento, che nel corso degli anni ha alimentato la sua notorietà a livello internazionale, ed è stato assegnato a diverse personalità di spicco del mondo della solidarietà, della cultura, della medicina, della scienza, della politica. Il premio, ha l’obiettivo di valorizzare l’impegno degli uomini donne, delle istituzioni europee che con le armi del dialogo combattono una battaglia tenace e costante per l’incontro, il dialogo, la negoziazione e l’inclusione e contro qualsiasi forma di radicalismo, xenofobia e violenza. L’evento si svolgerà tra Serrone e Santuario della Regina della Pace sul monte Scalambra. “Il programma prevede –illustra il Parroco Don Piero Isola- per sabato 24 agosto presso la Collegiata di San Pietro Apostolo in Serrone la Messa alle 17, e alle 18 l’appuntamento con l’intervento della Presidente ed altri membri del Consiglio della Fondazione erede di Maria Valtorta e del prof. Liberato De Caro, fisico e ricercatore del CNR, sul tema: L’Astronomia nell’Opera di Maria Valtorta e la storicità dei vangeli. Domenica 25 alle 14.30 presso il piazzale del Santuario della Regina della Pace del Monte Scalambra in Serrone, il Complesso Bandistico Monte Scalambra – Serrone accoglierà i partecipanti. Alle 15 si aprirà la Tavola rotonda sul tema: Intelligenza artificiale e pace, dal messaggio di Papa Francesco del 1° gennaio 2024. Seguirà la Concelebrazione eucaristica alle 16.30, presieduta dal Vescovo S. Ecc. Mons. Mauro Parmeggiani. Poi alle 17.30 la consegna del Premio di questa IX edizione, con la lettura delle motivazioni, ai premiati, tra i quali: Antonia Arslan, scrittrice di fama mondiale (La Masseria delle Allodole); Laura Santarelli, esperta della “lingua dei segni” (per i sordomuti) e Presidente dell’Accademia europea sordi; la Nazionale femminile di pallacanestro, sorde: medaglia d’oro ai campionati europei – Pescara 2021, medaglia d’argento ai campionati europei – Malaga, giugno 2024. Presenta la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Safiria Leccese. Alle 20 l’atto di Consacrazione alla Regina della Pace ai piedi della grande statua a Lei dedicata e benedetta da Paolo VI nel 1976, con l’omaggio musicale della cantante cristiana Dajana D’Ippolito. Infine alle 20.30 presso l’eremo San Paolo VI, si terrà la cena di congedo dagli ospiti e dalle autorità intervenute al Premio”..