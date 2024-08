Riccardo Vello in radio con il singolo “Morgana”

Nuovo singolo per il rocker toscano

“Morgana” è il nuovo singolo di Riccardo Vello, un brano dalle sonorità pop rock (etichetta Clockbeats, distribuzione Virgin Music Group) interamente prodotto, scritto ed arrangiato dallo stesso cantautore e musicista toscano. I cori sono a cura di Federica Lambardi.

La canzone – spiega l’artista- parla di Morgana, un po’ strega un po’ cartomante, lei è anche una donna con i suoi dolori e le sue fragilità che porta dentro di sé, dall’altra parte, un uomo con le sue paure e le sue incertezze cercando il suo futuro nelle carte.

Il video è stato girato a Rovigo per la regia di Stefano Bertelli (Arisa, Alex Britti, Dargen D’amico, Eminem, Robbie Williams, Amy Lee degli Evanescence, Caparezza, Moda’, Marlene Kuntz, ecc.): https://www.youtube.com/watch?v=o_wdL4L2SXM

Biografia

Riccardo Vello, autodidatta comincia la sua carriera artistica prima come chitarrista rock metal in molte band, tra cui Nuova Era, Regoli Band, Mal di rock, poi scrivendo canzoni pop rock. Vanta una discografia di tutto rispetto distribuita nel mondo e partecipa a molti eventi tra cui Notte italiana a Riga con artisti come Tiziana Rivale e molti altri. E’ inserito in tante compilation con grandi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Sono molte le radio italiane ed internazionali che lo trasmettono e gli dedicano spazio tra cui: Radio Italia Stoccarda in Germania, London One Radio a Londra, Radio Italy Live a New York. Vello entra in classifiche certificate importanti come Radioairplay, Sorrisi e Canzoni ed Euro indie music chart. Grazie a Pa74 music e Nicola Bartolini Carrassi viene inserito in un DVD (Pink Floyd, David Gilmour x Rco Europe) distribuito da Cecchi Gori Group Entertainment, con al suo interno un’esclusiva intervista ed il videoclip del singolo “Senza parole” (sempre per la regia di Stefano Bertelli). Il video “Spezza la mia anima” (regia di Giani Gadaleto) arriva in finale tra i migliori 18 videoclip selezionati su 200, al più importante contest di clip musicali, il Roma Videoclip Indie 2018. Telesia Tv passa gli short dei suoi videoclip a rotazione in metropolitane, aeroporti, autobus in tutta Italia. Finalista a Fiuggialla 2° edizione nazionale del nuovo format musicale targato Mediaset “Iband”, in onda su LA5. Il suo ultimo singolo dal titolo “Tu dove sei” entra in top in tutte le classifiche indipendenti ed in rotazione TV, con numerose interviste radio e streaming.

https://youtube.com/@riccardovello?si=KrrJwOFm4h7PEaRB

https://www.instagram.com/riccardovello

https://www.facebook.com/share/YEgffAB3AytUcG99