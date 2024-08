MARCO DE LUCA – E’ uscito l’album “La stagione decisiva”

“Videospazzatura” è il primo singolo estratto

Nelle principali piattaforme digitali “La stagione decisiva”, il nuovo lavoro del cantautore abruzzese Marco De Luca, il quarto disco dopo “Stanze remote” del 2006, “Due” del 2008 e “Canzoni inedite” del 2012. L’album è composto da otto tracce, “Videospazzatura”, “Il mostro” e “Un uomo gentile”, sono canzoni riprese dal vecchio repertorio del suo gruppo, i Sine, nel quale ha militato fino al 2000, brani rivisitati e riarrangiati in linea col suono degli altri cinque inediti.

Il nuovo progetto discografico -spiega l’artista- differisce dai precedenti per un uso maggiore delle tastiere, presenti in tutti brani, con un sound più rock psichedelico, new wave e dark, in cui sono le chitarre a farla da padrona.

L’album è stato scritto, arrangiato e registrato in studio interamente da De Luca.

Tracklist “La stagione decisiva”:

Videospazzatura

Il mostro

La festa

Alla deriva

15 anni

Un uomo gentile

Aspiranti modelle

Il giorno

Youtube: https://youtu.be/biv9eq0SdWk?si=lO9JG2bzg5sIdu2e

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/5V4jNOnvPO1WXqKq33z1Rk

X: https://twitter.com/mdl71

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Marco-De-Luca/10881297248291

Linkedin: www.linkedin.com/in/marco-de-luca-b0874674