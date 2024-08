Ferragosto al The Sense Experience Resort: una festa indimenticabile sul lungomare di Follonica

Beach Party e bollicine: l’estate prende vita con La Grande Festa di Ferragosto

È tutto pronto al The Sense Experience Resort per La Grande Festa di Ferragosto, un evento esclusivo che promette di offrire un’esperienza estiva indimenticabile ai propri ospiti. Una giornata speciale, pensata per catturare l’essenza dell’estate, che si svolgerà in una cornice di straordinaria bellezza naturale e lusso raffinato. Per l’occasione, l’Executive Chef Umberto Vezzoli ha creato un menù straordinario che celebra la ricchezza dei sapori toscani. Con una cura particolare per i dettagli e un amore profondo per la cucina, lo chef ha ideato una selezione di piatti che soddisferà tutti i palati, inclusi quelli vegani. Gli ospiti potranno deliziarsi con creazioni culinarie uniche, preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, che esaltano la tradizione e l’innovazione gastronomica.

Celebrare il Ferragosto immersi nella bellezza naturale e nell’eleganza esclusiva del The Sense Experience Resort di Follonica. Questo angolo di paradiso sulla costa toscana è il luogo perfetto per vivere una festa estiva che combina lusso, relax e divertimento in un’unica indimenticabile esperienza. Situato lungo le acque cristalline del Golfo di Follonica e il verde rigoglioso del parco privato, il The Sense Experience Resort offre uno scenario mozzafiato per la giornata di Ferragosto. I colori vivaci del paesaggio, i profumi delle piante mediterranee e il suono rilassante delle onde creano un’atmosfera magica, ideale per godere di momenti di pura gioia e serenità. Il Ferragosto al The Sense è sinonimo di eccellenza gastronomica. L’Executive Chef Umberto Vezzoli ha preparato per l’occasione un menù ricco e variegato, capace di soddisfare ogni palato. Dalla freschezza del pesce del Fish Corner, alle prelibatezze della Pasta Vibes, passando per le carni selezionate e i formaggi dell’isola Supertuscan Vibes, ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della Toscana. E per gli ospiti vegani, una selezione di piatti creati con cura e passione per offrire un’esperienza culinaria memorabile.

La giornata inizierà con l’esclusivo Beach Afternoon Party, dove una “Pinacolada solida” verrà offerta a tutti gli ospiti per un brindisi al mare. Seguirà un aperitivo di benvenuto al Red Rabbit, con frutta fresca, dry snack e bollicine, accompagnato da una selezione musicale. La sera, il Gran Buffet di Ferragosto proporrà una selezione di piatti prelibati con vista mozzafiato sul mare. E quando calerà la notte, la festa entrerà nel vivo con uno spettacolo di musica dal live che farà ballare e divertire tutti i presenti.

Programma della Giornata

Dalle ore 16:00 – Beach Afternoon Party

Un pomeriggio speciale sulla spiaggia con il cocktail signature “Pinacolada solida”, un delizioso frozen all’ananas con slice di cocco, offerto a tutti gli ospiti dalla Direzione.

Dalle ore 19:30 – Aperitivo di Benvenuto

Aperitivo a base di frutta fresca e dry snack accompagnato da bollicine all’esclusivo Red Rabbit. Il tutto impreziosito da una selezione musicale curata dal resident DJ.

Dalle ore 20:30 – Gran Buffet di Ferragosto

Le isole fronte mare offriranno una varietà di delizie culinarie:

Supertuscan Vibes : Una selezione di carni e formaggi in varie preparazioni e cotture.

: Una selezione di carni e formaggi in varie preparazioni e cotture. Fish Corner : Il meglio del Mar Mediterraneo con pesce fresco, frittura all’Italiana e una selezione di ostriche & champagne.

: Il meglio del Mar Mediterraneo con pesce fresco, frittura all’Italiana e una selezione di ostriche & champagne. Pasta Vibes : Un viaggio nei sapori autentici della regione con pasta, pane e pizza preparati con estro e fantasia dagli chef.

: Un viaggio nei sapori autentici della regione con pasta, pane e pizza preparati con estro e fantasia dagli chef. Grand Buffet di Frutta e Dessert : Un’ampia scelta di frutta fresca e dolci per concludere la cena in dolcezza.

: Un’ampia scelta di frutta fresca e dolci per concludere la cena in dolcezza. Selezione di Gelati al Carrello: Gusti vari e deliziosi gelati artigianali.

Dalle ore 22:00 – Spettacolo di Musica dal Vivo

La serata raggiungerà il suo culmine con uno spettacolo coinvolgente di musica dal vivo, perfetto per ballare e festeggiare l’estate insieme al The Sense Experience Resort.

Prezzo a partire da 110,00 Euro a persona, bevande escluse.