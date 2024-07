Un tangibile cambio di passo sotto la guida De Meis

Filettino, De Meis: “Siamo uno dei pochi se non l’unico Comune della Provincia di Frosinone ad aver abbassato la TARI”

Abbassare i costi e migliorare i servizi, sono gli obiettivi principali che ogni Amministrazione deve perseguire per garantire un futuro più sostenibile e una qualità della vita migliore per tutti i cittadini. A poco più di un anno dal suo insediamento, l’Amministrazione Comunale di Filettino guidata dal Sindaco Paolo De Meis (nella foto), è riuscita ad ottenere un importante risultato, tanto da essere uno dei pochi se non l’unico Comune della Provincia di Frosinone a riuscire a diminuire la tassa sui rifiuti. “Più si differenzia, meno costa lo smaltimento dei rifiuti all’ente comunale”, ed è proprio questo il senso della comunicazione che arriva attraverso un video rivolto alla cittadinanza dal Sindaco Paolo De Meis, che fa tirare un sospiro di sollievo alle famiglie filettinesi, da anni alle prese con bollette Tari sempre più salate. Stando agli ultimi dati, infatti, la percentuale di frazione differenziata prodotta dai cittadini di Filettino si sarebbe attestata intorno al 45%. Meno rifiuto misto costoso da smaltire, significa una più consistente frazione differenziata, dunque quella che si definisce “spazzatura di valore”, che può essere avviata ad impianti di riciclo e trattamento poco oneroso, o addirittura a saldo positivo per il comune, che in questo caso ha risparmiato € 58500,00 soldi che andranno ad implementare i servizi per il cittadino. Da qui, l’approvazione lo scorso giugno in consiglio comunale del PEF (Piano Economico Finanziario) delle nuove tariffe Tari. In controtendenza rispetto agli ultimi tempi, il costo che sosteranno le famiglie filettinesi sarà inferiore rispetto all’anno precedente. “Siamo riusciti a contenere i costi – continua De Meis- anzi a far diminuire l’esborso per ogni singola famiglia, grazie agli enormi sforzi messi in campo sulla differenziata, che lentamente, costantemente sta migliorando giorno per giorno. Oggi siamo vicini a quota 45%: un importante dato, tenuto conto che all’atto del nostro insediamento un anno fa si era al 18%, ma che riteniamo sia destinato ancora a crescere”. Un cambio di passo, che diventa tangibile risparmio per i cittadini, al quale hanno evidentemente contribuito anche i provvedimenti e le novità introdotte proprio nell’ultimo anno dall’Amministrazione De Meis. “Uno dei pochi Comuni se non l’unico della nostra Provincia ,che ha potuto ridurre la tassa, questo risultato è dovuto all’aumento della raccolta differenziata -commenta De Meis- Nel nuovo bando per la raccolta rifiuti, di cui si attende la pubblicazione da parte della centrale unica di committenza della Provincia di Frosinone, è stata fatta richiesta per il posizionamento di 3 isole ecologiche informatizzate, che saranno dedicate anche ai non residenti per conferire i rifiuti. Attraverso la tessera sanitaria, si potrà accedere all’interno di queste aree e conferire i rifiuti prima della partenza del sabato e domenica senza aspettare ‘inizio settimana, così da non avere anche più scuse. Inoltre è stato presentato un progetto che riguarderà l’ampliamento del centro limitrofo al cimitero, che includerà il posizionamento di una compostiera di comunità per l’umido, stabilendo che una parte del compost rimane nella disponibilità del comune ,che può distribuirlo ai cittadini richiedenti per la concimazione naturale”. Oggi Filettino è proiettato per diventare un Comune sempre più virtuoso, un modello di riferimento, per la grande sensibilità ambientale che l’Amministrazione De Meis sta dimostrando. “Faccio una raccomandazione a tutti i cittadini e villeggianti –conclude il Sindaco- è necessario che la raccolta venga fatta bene in modo da raggiungere il 65% previsto dalla legge e ciò porterà ad un ulteriore riduzione della tassa, è chiaro che se ciò non accadrà ma si farà un passo indietro la tassa tornerà ad aumentare. Quindi dipende tutto da noi, cerchiamo di far crescere questo impegno per il benessere del nostro paese”.