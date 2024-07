“Eclisse” è il nuovo singolo di Fedele

“Eclisse” (etichetta The Lab Music Factory – distribuzione Virgin Music Group) è il nuovo singolo di Fedele, una canzone estiva che descrive il contrasto tra la paura di affezionarsi e il sentimento che cresce spontaneo, in una serata sulla riva del mare. La suggestione del tramonto in spiaggia fa da sfondo ad una storia che appare importante, anche se nata in poco tempo. Le emozioni provate da Fedele sono dirompenti, nonostante il timore di riporre fiducia in una persona con comportamenti ambigui. La razionalità cede il passo ai sentimenti, che spingono gli amanti ad abbandonarsi alla passione.

Il brano -spiega l’artista- scorre molto velocemente, proprio come le più belle giornate d’estate, con cambi ritmici e sonorità differenti, grazie alla produzione di Defurias.

FEDELE, all’anagrafe Gianluca Fedele, è un cantautore. nato a Roma l’11 febbraio del 2000. La sua passione per la scrittura si manifesta fin da bambino con la poesia. Da adolescente si appassiona alla musica pop e rap italiana. A 15 anni scrive la sua prima canzone. Nel corso degli ultimi anni arriva più volte alle finali di Area Sanremo e del contest di Anas e Radio Italia sulla sicurezza stradale. Nel 2020 vince il Summer Day Contest di Fondi. A ottobre 2022 canta i suoi inediti sul palco del MEI di Faenza. I suoi brani sono stati trasmessi da molte radio e sono entrati in diverse playlist editoriali di Spotify, tra cui Sanguegiovane e Generazione Z. Ad agosto 2023 si esibisce sul palco di DeejayOnStage a Riccione davanti a migliaia di persone. A giugno 2024 vince il premio “miglior performance” al contest PlayMusicStopViolence. La musica per il cantautore è una cura, uno strumento per elaborare il proprio vissuto, per superare il dolore più profondo e per esprimere le emozioni più pure. L’artista confessa che: “Fedele è più Gianluca di Gianluca stesso”.

Link:

https://www.instagram.com/fedele_official

https://www.facebook.com/fedeleofficial00

https://vm.tiktok.com/ZML98Qpv5

https://www.youtube.com/channel/UCVJFCviRCrDjWrW24F2APmw