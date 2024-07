Il Sindaco Silvio Grazioli accoglie il Vice Presidente della Camera dei Deputati l’on.Fabio Rampelli

Trevi Nel Lazio, Rampelli: “Valorizzare, tutelare e promuovere i piccoli centri è fondamentale”

Grande accoglienza per la visita istituzionale del Vice Presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli a Trevi Nel Lazio, un appuntamento annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Rampelli, in un incontro con il Sindaco Silvio Grazioli. L’occasione è stata quella dell’inaugurazione dell’antico Ponte Romano San Teodoro a conclusione dei lavori di restauro che lo hanno coinvolto. Insieme al Sindaco Silvio Grazioli erano presenti i Sindaci dei limitrofi Comuni di Vallepietra Daniele Mioni, di Torre Caietani Silverio Ubodi, di Trivgliano Gianluca Latini, di Acuto Augusto Agostini ed il Vice Sindaco di Cervara di Roma Marco Lelli, per il Parco Naturale dei Monti Simbruini il Direttore Carlo Di Cosmo ed in rappresentanza del gruppo di minoranza di Trevi Nel Lazio il consigliere Francesco Graziani. L’evento si è diviso in due parti, la prima con il taglio del nastro con l’inaugurazione dei lavori di restauro dell’antico Ponte ed una visita nell’area limitrofa e di seguito all’interno del Castello Caetani salendo anche sulla torre ammirando l’ineguagliabile vista , dunque nella sala “Bonifacio VIII” sono state accolte tutte le autorità presenti per un momento di confronto insieme all’on. Rampelli. A fare gli onori di casa il Sindaco Silvio Grazioli, che ha ricostruito perfettamente i vari momenti storici legati alla storia del Ponte San Teodoro e del Castello Caetani, sottolineando quanto sia importante non trascurare le bellezze storico ed architettoniche che un paese custodisce. “Il Catello Caetani come il Ponte San Teodoro –ha commentato il Sindaco Silvio Grazioli- sono dei riferimenti storici che identificano la nostra comunità, e spesso non pensiamo che ad esempio il Ponte è lì da 2000 lo diamo semplicemente per scontato. Invece proteggere il bene nello stato attuale in cui ci è giunto, per trasmetterlo alle generazioni future, è fondamentale. Conservazione significa questo, nel senso che chi verrà dopo potrà fruirne. La presenza dell’on. Rampelli ci onora, e lo ringrazio per essere qui oggi, insieme ai Sindaci limitrofi, ed a tutte le autorità presenti, con un plauso particolare a Luigi Romani”. Di seguito si sono alternati i Sindaci presenti per un saluto ed il Direttore dell’Ente Parco. “Io ringrazio tutti voi che siete presenti –ha commentato il Vice Presidente della Camera l’on. Rampelli- avevo preso l’impegno che sarei venuto qui perché era importante che ci tornassi dopo tanto tempo, Trevi nel Lazio e questa Valle sono stati oggetto di studi da parte mia, nel periodo universitario ed ho sempre considerato l’intera area un posto meraviglioso. Ringrazio Silvio, per aver promosso quest’intervento di restauro del Ponte San Teodoro, una strada storicamente importante, così come i lavori di efficientamento energetico di questo maestoso castello. I piccoli centri hanno ruolo fondamentale ed importante rianimarli e renderli sempre più attivi è un obiettivo vitale. La riqualificazione dei piccoli centri italiani sta attuando una vera e propria rinascita del nostro patrimonio artistico, storico e culturale. I paesi come Trevi Nel Lazio, sono luoghi immersi nella natura ricchi di storia e arte, che hanno subito negli ultimi decenni un importante spopolamento, creando sempre più delle città sproporzionate senza forma. I nostri piccoli centri invece sono luoghi che meritano di essere rivalutati e visitati poiché costituiscono una ricchezza del nostro Paese, certo c’è bisogno di presenza, partecipazione, sensibilità e risorse, per interventi importanti come quelli appunto attuati da quest’Amministrazione per il castello ed il ponte. La mia presenza sul territorio c’è, e sono disponibile in quest’importante obiettivo di tutela, valorizzazione, e promozione dei nostri bellissimi paesi. Grazie a tutti voi per questa meravigliosa giornata”. La presenza istituzionale dell’on. Rampelli ha dato lustro a Trevi Nel Lazio, accendendo i riflettori, sull’operatività dell’Amministrazione Grazioli attenta alla tutela e valorizzazione delle ricchezze del territorio.