Simona Carella – In radio il nuovo singolo “Lampo”

“Lampo” è il nuovo singolo di Simona Carella, un brano indie/pop che porta anche la firma di Daniel Riggione. La canzone è prodotta da Alessandro D’Errico per The lab Music Factory (distribuzione Virgin Music Group).

“Lampo” – spiega l’artista – è velocità, una scossa elettrica nelle vene quando vuoi vivere al massimo, ma cerchi qualcuno che possa starti dietro, che vada alla tua velocità.

In una nottata estiva, dove tutto è concesso, soprattutto gli errori, la ragazza prima si fa vedere, e solo dopo si fa sentire, capire davvero, proprio come un lampo.

Biografia

Simona Carella è una giovane cantautrice di Latina, classe 2003. Si avvicina alla musica all’età di nove anni, partecipando a diversi concorsi canori nel Lazio, partendo da una piccolissima realtà, Roccagorga, fino allo studio di canto pop, pianoforte, solfeggio e songwriting. Il suo timbro scuro e la sua scrittura dal marchio Pop/ Indie Pop convincono diversi produttori e autori del mercato musicale. Per lei, la musica è l’unico canale per trasmettere la sua sensibilità ed empatia, l’unica frequenza da cui possono uscire solo emozioni. Nel 2023 prende forma la sua identità artistica e con lei i suoi inediti, grazie all’etichetta The Lab Music Factory ed il team formato da Franco Iannizzi, Marco Mori e Daniel Riggione. Nel 2023 è uscito il suo primo brano ‘Come Acqua’, seguito da ‘Silenzi che mi fai’, ‘Antartide’ distribuito da Virgin Music Group. Il 2024 segna la svolta del suo percorso artistico: vanno di pari passo la nuova chiave di scrittura, maturata grazie alla collaborazione con l’autore Daniel Riggione. Da qui l’evoluzione della linea di gusto con suoni ‘new pop’ del produttore Alessandro d’Errico.

