Armonia e benessere: Sardinia Island Yoga Retreat

Ritiri esclusivi immersi nella natura, all’insegna di crescita interiore e connessione con sé stessi

Nel sud della Sardegna, a Pula, c’è un’oasi di rigenerazione dove vengono organizzati ritiri rinvigorenti e profondi improntati al Kundalini Yoga e alla meditazione. Si chiama Sardinia Island Yoga, fondata nel 2010 da Marlies Wildeman, coach, naturopata, nutrizionista, terapista Journey e insegnante di Kundalini yoga che crede molto nella crescita personale e nel superamento dei blocchi emotivi e delle tensioni grazie al metodo Journey e al supporto dello yoga. Una sessione di Journey è un modo efficace per liberarsi da tensioni e negatività, con un atteggiamento più libero nella vita, un corpo più flessuoso e una mente più aperta.

Sardinia Island Yoga si concentra sulla creazione di suggestivi ed emozionanti ritiri attraverso insegnamenti di Kundalini Yoga, meditazione, coaching personale all’aperto e sessioni di Journey Therapy. Il tutto in un luogo meraviglioso circondato dalla potenza drammatica della natura e dal mare, permettendo ai sentimenti e alle emozioni di essere accolti, lasciati andare, e di conseguenza vivere una rigenerazione completa, psicofisica e cellulare.

Sardinia Island Yoga è stata creata da Marlis Wildeman, 24 anni di esperienza come coach, nutrizionista, naturopata e terapista Journey, di cui più di 15 anni di organizzazione di ritiri.

Marlies Wildeman guida gli allievi nel concentrarsi sulla propria verità più intima, sulla flessibilità del corpo, calmando la mente ed entrando nel silenzio e nella pace interiore.

Crede appassionatamente che attraverso un ritiro con sessioni di Journey, coaching all’aperto e yoga si possa raggiungere il proprio vero potenziale, cambiando non se stessi, ma i vecchi schemi, emozioni e percezioni, portando a una vita vissuta più liberamente, con leggerezza e in modo sano.

Ciò che rende speciale e diverso dagli altri l’approccio di Marlies Wildeman è la Journey Therapy: un potente metodo di guarigione sviluppato da Brandon Bays, che Marlies Wildeman pratica in Sardegna e nei Paesi Bassi. Il metodo è efficace ma semplice: durante una sessione di Journey viene data l’opportunità di liberarsi di vecchi fardelli, spesso legati a ricordi non ancora del tutto elaborati che hanno creato carichi emotivi o fisici nella propria vita. Vi si accede attraverso la visualizzazione guidata durante la quale vengono affrontati e lasciati andare. Si lasciano andare i bagagli malsani emotivi, mentali e fisici, il disordine di qualsiasi tipo.

Grazie al Metodo Journey e all’approccio olistico di Marlies si raggiunge una guarigione a livello cellulare. Esiste una stretta relazione tra le emozioni che proviamo e le reazioni delle cellule del corpo. Ogni cellula ha una memoria; il corpo è un dispositivo di trasporto pieno di emozioni, rinchiuso nelle nostre cellule. Se durante un picco emotivo questa emozione viene soppressa, il recettore cellulare si chiude e il ricordo associato a questa forte emozione viene immagazzinato nella cellula, provocando il ritorno di queste emozioni e la persistenza del problema. Tornando a questi ricordi e alle emozioni associate, i problemi possono essere risolti.

Un altro aspetto prezioso di una sessione Journey è sperimentare l’essenza del proprio essere. Questa è chiamata l’esperienza della Sorgente, comparabile ai momenti della vita in cui ti senti più vicino al tuo vero potenziale umano e in pace con te stesso. Si provano libertà, pace, essere uno con tutto, amore incondizionato, forza, felicità, quiete. Ciò rafforza il sistema immunitario, stimola la capacità di autoguarigione del corpo e scioglie le tensioni.

Lighthouse Retreat, 21-25 febbraio 2025

Lighthouse Retreat (il ritiro del faro) è un esclusivo ritiro privato di 5 giorni in un’area naturale protetta, dove godere di pricacy, pace, solitudine e avventura e lasciarsi alle spalle la vita frenetica, cercare la pace e allo stesso tempo spostare l’attenzione sul proprio processo interiore. Questo procura rinnovata energia, in connessione con se stessi, i valori e gli obiettivi personali.

Il ritiro avviene in hotel a 5 stelle in un faro con vista mozzafiato sul mare e sulle montagne, un luogo perfetto per immergersi nella natura e in tutti i suoi elementi. Sono previsti un’escursione nella natura, sessioni di coaching all’aperto, una sessione Journey e meditazione e yoga. L’hotel dispone di ristorante, piscina con vista sul mare e sulla scogliera, piscina a sfioro riscaldata, sauna e bagno turco.Sull’ampia terrazza con vista a 360 gradi sul mare e sull’entroterra si possono ammirare le stelle, bere un drink, rilassarsi. Si può praticare yoga e meditazione all’interno della struttura e nell’area naturale circostante ed è accessibile la visita alla lanterna del faro.

Nell’hotel Faro sono possibili: ritiri privati, ritiri di coppia, ritiri di coppia per genitorialità in gravidanza, ritiri personalizzati. Anche ritiri di gruppo di massimo 4 persone.