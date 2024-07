Biden vicino al ritiro? La Cnn: “Nancy Pelosi ha mostrato al Presidente i sondaggi, se non si ritira è sconfitta certa”

Si torna a parlare insistentemente di un suo passo indietro. Il sito della Cnn apre con la notizia di un colloquio con l’ex presidente della Camera

ROMA – Salgono le quotazioni di un possibile ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. Nonostante le ripetute smentite, da Oltreoceano rimbalzano nuovamente voci di un momento di profonda riflessione per il Presidente in carica, complice anche la rinuncia agli appuntamenti elettorali per aver contratto il covid. Si torna, dunque, a parlare insistentemente di un suo passo indietro. In queste ore il sito della Cnn apre con la notizia di un colloquio con l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, incontro nel quale l’ex speaker della Camera avrebbe mostrato a Biden i sondaggi, che indicano chiaramente la vittoria di Donald Trump. Pelosi avrebbe inoltre riferito a Biden che cercare un suo secondo mandato significherebbe distruggere le possibilità dei democratici di vincere alla Camera.

Il presidente avrebbe risposto – riferisce la Cnn – di aver visto i sondaggi che indicano che ci sarebbero possibilità di vittoria. Un’altra fonte ha descritto Biden molto sulla difensiva. Pelosi avrebbe inoltre avuto una conversazione telefonica con Mike Donilon, consigliere di lunga data di Biden, per parlare dei sondaggi. La conversazione tra Pelosi e Biden risalirebbe all’inizio di luglio.

Nessuna delle fonti ha indicato se Pelosi abbia detto a Biden in questa conversazione che crede che il presidente dovrebbe abbandonare la corsa al 2024.Pelosi ha trascorso le settimane successive al drammatico (per i democratici) confronto televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca ascoltando le preoccupazioni dei suoi colleghi. Hanno fatto inoltre scalpore inoltre, le dichiarazioni di Pelosi in un’intervista della scorsa settimana: “Spetta al presidente decidere se si candiderà. Lo stiamo tutti incoraggiando a prendere questa decisione perché il tempo stringe”.

Quando è stato chiesto un commento, il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates non ha risposto ai dettagli del rapporto della CNN sulla recente chiamata Pelosi-Biden. “Il presidente Biden è il candidato del partito. Ha intenzione di vincere e non vede l’ora di lavorare con i democratici del Congresso per approvare la sua agenda di 100 giorni per aiutare le famiglie che lavorano”, ha detto Bates.

Un portavoce della Pelosi ha detto alla CNN che l’ex presidente della Camera è in California da venerdì e da allora non ha più parlato con Biden.

