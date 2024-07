Roma, Palazzo Barberini | presentazione del volume: Louise Bourgeois e Carol Rama di Carolina Sprovieri (Electa, 2024) | mercoledì 17 luglio 2024, ore 17.30

In occasione della mostra Louise Bourgeois. L’inconscio della memoria (fino al 15 settembre 2024 alla Galleria Borghese), mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 17.30 , si terrà nella Sala Conferenze al secondo piano di Palazzo Barberini la presentazione del volume: Louise Bourgeois e Carol Rama di Carolina Sprovieri (Electa, 2024).

Andrea Cortellessa, professore di letteratura italiana contemporanea, sarà in dialogo con l’autrice del volume Carolina Sprovieri.

È questo il quarto di sei dialoghi e incontri di un programma di appuntamenti dedicato alla figura di Bourgeois ideato e realizzato da Electa, promosso dalla Galleria Borghese, in collaborazione con le istituzioni che accolgono gli incontri – l’Accademia di Francia a Villa Medici, le Gallerie Nazionali di Arte Antica, la Fondazione MAXXI e la Casa del Cinema.

Un programma che si inserisce nel progetto Esistere come Donna, ideato e realizzato da Electa in collaborazione con Fondamenta Fondazione per le arti e la cultura.

Con Esistere come donna Electa celebra, con prestigiosi partner istituzionali, attraverso dialoghi e lezioni una serie di donne, artiste, battaglie, professionalità e archetipi femminili rivoluzionari dall’antichità al contemporaneo, riusciti a proiettare in tutto il mondo la dimensione avveniristica della propria creatività. Esistere come donna vuole essere una chiamata collettiva per ri-pensare e rilegare generazioni, memorie ed esperienze straordinarie sotto il segno di nuove premesse e nuove forme di condivisione.

SCHEDA DEL VOLUME: Celebrata in più occasioni espositive, dalla mostra Un duo en solo. Carol Rama & Louise Bourgeois, al Cabinet cantonal delle stampe del Museo Jenisch di Veveynel 2000, alle più recenti Bricoleuses: The Art of Louise Bourgeois & Carol Rama alla galleria Fergus McCaffrey di New York e nella collettiva Lacan l’exposition. Quand l’artiste précède la psychanalyse del Centre Pompidou di Metz; quella traLouise Bourgeois e Carol Rama è una sorellanza longeva, quanto lo sono le lorostraordinarie carriere. Il saggio edito da Electa nella collana “Pesci Rossi” propone una lettura critica degli itinerari di ricercadi queste due artiste scegliendo il corpo femminile come fil rouge. Considerandotre principali ambiti cronologici, gli anni Quaranta, il decennio dei Sessanta e glianni Novanta, l’autrice restituisce il ruolo di Bourgeois e Rama nel rinnovamentodei linguaggi nonché la capacità di essere state protagoniste, in qualità di artiste edonne, delle vicende dell’arte contemporanea internazionale.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

PRESENTAZIONE VOLUME: Louise Bourgeois e Carol Rama, di Carolina Sprovieri (Electa, 2024)

SEDE: Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini – via delle Quattro Fontane 13, Roma

DATA: mercoledì 17 luglio 2024, ore 17.30