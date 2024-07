Nicola Ferrari presenta il nuovo singolo “Falling star”

videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=8c8DVNtWO5Y



Dopo i primi due singoli Come back to me e Maryline, Nicola Ferrari torna con Falling Star,un brano dalle sonorità rock, registrato tra Modena e Milano (IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management/Virgin Music Group).

Falling Star -spiega l’artista- è un pezzo che parla del bisogno di sentirsi importanti per qualcuno, ovvero accettati e amati per come siamo. Quando ci sentiamo amati da qualcuno vediamo la vita con occhi diversi e tutto appare migliore. Questa canzone parla della speranza e del coraggio che questo incontro crea in ognuno di noi”

Il videoclip è stato girato presso il Digital Design di Fiorano (Mo), sotto la direzione di Simone Gazzola. Produzione ed arrangiamento sono a cura di Francesco Mignogna. Ph. Licia Carpi.

https://ingrv.es/falling-star-rya-k

Biografia

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16/10/90. Dopo la scuola media inizia ad appassionarsi alla musica, ascoltando gruppi come Green Day, OASIS e Red Hot Chili Peppers, ma anche band anni 70 come Led Zeppelin e Rolling Stones. Nel 2004, Durante il liceo si avvicina alla musica e costituisce una band con alcuni compagni di classe, con la quale si esibisce come cantante e chitarrista in tutti i locali e festival della provincia di Reggio Emilia e di Modena, dapprima come cover band e successivamente con brani inediti composti interamente da lui. La collaborazione con la band dura quasi 10 anni fino al 2014, quando inizia un nuovo percorso, per il quale, spinto dalla ricerca di nuove sonorità, da autodidatta passa alla frequentazione di Accademie private sia per la disciplina del canto che quella della chitarra. Costituisce prima un duo e successivamente si propone come solista, che è la sua veste attuale. Nicola è autore e compositore di tutte le musiche e i testi dei suoi brani inediti.



Link social:

Facebook: https://www.facebook.com/nicolaferrari.music

Instagram: https://www.instagram.com/nicolaferrari.music/

Canale Youtube: https://www.youtube.com/@NicolaFerrari-db3vx

Management – Francesca Mercury: mercurymusic230@yahoo.it

Ufficio stampa e promo radio: Giovanni Germanelli – info@germanelli.com