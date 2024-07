Una giornata memorabile per le due comunità di Trevi

Trevi nell’Umbria, Grazioli: “Abbiamo gettato le basi per dar vita ad un forte legame culturale”

Una giornata di grande spessore, e di sicuro di grande valore storico, ieri a Trevi Nell’Umbria, con l’incontro avvenuto tra la comunità di Trevi Nel Lazio nel segno del gemellaggio bandistico. Infatti il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, è stato accolto dal Primo Cittadino di Trevi Nell’Umbria Ferdinando Gemma, nell’ambito dell’evento “𝐓𝐫𝐞𝐯𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐫𝐞𝐯𝐢 – 𝐔𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀”. “Con immenso piacere –commenta il Sindaco Gemma- abbiamo ospitato il Sindaco Silvio Grazioli del Comune Trevi nel Lazio e la Banda della città! Dopo averli accolti nella Sala Consiliare abbiamo avuto l’onore di ascoltare l’esibizione delle due rispettive bande. Un evento davvero importante per le due città, un momento di confronto per una futura collaborazione e interscambio culturale. Un ringraziamento speciale a tutti o musicisti!!!!”. Un evento appunto di spessore che ha visto nell’ambito della giornata uno scambio tra i due Sindaci di attestati e doni rappresentativi delle rispettive città, inoltre molto significativa anche la prestigiosa rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, con la presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia Col. Sergio Molinari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone Col. Gabriele Mattioli, il Capitano Fabrizio Cataluffi, Comandante del Nucleo operativo Carabinieri di Foligno e il Comandante dei Carabinieri di Trevi nell’Umbria, Maresciallo Gennaro de Vivo. “E’ stata una bellissima giornata –ha sottolineato il Sindaco Silvio Grazioli- siamo stati accolti in modo caloroso e coinvolgente, ringrazio vivamente il Sindaco Gemma, la sua amministrazione e la comunità di Trevi Nell’Umbria, per l’ospitalità che ci è stata riservata, inoltre un ringraziamento anche agli autorevoli rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri legati alla Provincia di Frosinone ed a quella di Perugia. L’evento bandistico, che ha visto una splendida esibizione delle due bande musicali, ha creato i presupposti di un notevolissimo momento di aggregazione e fratellanza che dimostra, ancora una volta, come la musica bandistica, sia è uno straordinario veicolo di incontro e solidarietà fra generazioni e comunità. Di certo ieri sono state gettate le basi per una forte, concreta e produttiva sinergia tra queste due comunità legate dal nome della propria città, e da subito a Trevi Nel Lazio siamo pronti a breve per contraccambiare l’ospitalità degli amici umbri”.