PIZZA IN PIAZZA A ROCCASECA SCALO, TUTTO PRONTO PER LA TRE GIORNI ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO

L’evento è in programma a Piazza Risorgimento il 5, 6 e 7 luglio

Tutto pronto a Roccasecca per la tre giorni dedicata alla pizza. L’evento, dal titolo “Pizza in piazza”, è organizzato dalla Pro Loco e si avvale del patrocinio del Comune di Roccasecca. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio si accederanno i forni in piazza Risorgimento allo Scalo. Presenti la pizzeria Il capriccio di Rocca d’Evandro, la pizzeria del Secolo di Franca Stabile di Roccasecca, Ambrogio Zera di Ferentino, la pizzeria dell’Angolo del caffè di Roccasecca e la Bottega del celiaco, dove sarà possibile degustare anche gli alimenti senza glutine per i celiaci.

L’evento non prevede solo pizza, ma anche tanta musica e intrattenimento. Ogni sera ci sarà un gruppo musicale diverso ad esibirsi: venerdì 5, “Benny Di Zazzo band”; sabato 6, Gli “Orogenesi” e domenica 7, “The Organism”.

“Inauguriamo con questa rassegna gli eventi estivi della Pro Loco di Roccasecca – ha detto il presidente Fabrizio Torriero – una tre giorni dedicata alla pizza con diversi professionisti che la prepareranno sul posto. Abbiamo pensato di arricchire la manifestazione con musica dal vivo e con la presenza di tre gruppi che allieteranno le serate. Voglio ringraziare tutti i collaboratori e il Comune di Roccasecca che ha patrocinato l’evento. Aspettiamo tutti a Roccasecca perché ne vale la pena”.