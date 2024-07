Il tenore Gianluca Sciarpelletti “Guest” nella convention “Riccardo Cotarella’s Story”. Si è svolta infatti lo scorso 29 giugno, una serata evento nella meravigliosa quanto suggestiva cornice della Villa Neviera a Cellino San Marco, nella splendida tenuta dell’azienda vinicola “Due Palme” del noto imprenditore Angelo Maci che ha ospitato l’iniziativa. Una due giorni di masterclass tenute da Riccardo Cotarella, il mago del vino, enologo di fama mondiale; colui che ha saputo meglio interpretare il vino italiano e lo ha portato all’eccellenza, curando le

produzioni delle più grandi e importanti cantine italiane. Al termine dei due giorni dove sono state degustate, analizzate e spiegate più di 50 etichettte tra vini bianchi, rossi, rosé e bollicine, c’è stata la serata di gala, l’evento clou, dove il una specie di took show è stata presentata la vita di questo guru del vino. Non poteva mancare la musica che da sempre linguaggio universale, ben si sposa con l’enologia che è anch’essa una forma di arte se pur scienza ma bisognosa di meditata passione. Il nostro tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti ha interpretato brani legati al vino come il Brindisi dalla Travita di G.Verdi che ha aperto,con un brindisi appunto, la serata di gala. Altra sorpresa nella sorpresa, l’annuncio ufficiale che verrà girato un film proprio sulla vita e sul personaggio di Riccardo Cotarella e proprio lui ha specificato e voluto il tenore Gianluca Sciarpelletti anche partecipe in questo nuovo progetto cinematografico, quale amico e musicista che racchiude nelle rispettive professioni la stessa dedizione e la stessa passione per l’arte l’uno del vino l’altro della musica. La serata si è così conclusa con la presenza sul palco dei fautori di questa iniziativa, Willy Vecchiattini, Ugo de Fazio e la produttrice americana Kimberly Olsen. Presto al cinema e sulle maggiori piattaforme internazionali.