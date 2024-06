Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Sottoscrizione convenzione tra Dipartimento della P.S. e il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali (DAIT).

Il graduale processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ha visto nell’istituzione presso il Ministero dell’Interno dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)[1] (ex art. 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale) un passaggio fondamentale riunendo in unico sistema informativo i dati anagrafici detenuti dai singoli comuni.

L’innovativa Banca Dati, quale sportello virtuale fornitore di servizi anagrafici e demoscopici a favore della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni, all’esito di un articolato iter di valutazione e approfondimento interforze, svolto dall’Ufficio per il Coordinamento e Pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, sarà utilizzabile anche dalle Forze di Polizia per l’acquisizione delle informazioni ivi gestite funzionali all’espletamento dei propri compiti istituzionali.

Con la sottoscrizione di un’apposita convenzione tra i citati Dipartimenti del Ministero dell’Interno sono state definite nel dettaglio le funzioni necessarie ad ANPR per snellire e velocizzare l’interazione con il CED interforze, permettendo, pertanto, alle Forze di Polizia di soddisfare il relativo fabbisogno informativo in un quadro di trasparenza e tutela del trattamento dei dati personali.

Il risultato raggiunto conferma la centralità del coordinamento quale efficace strumento per l’individuazione e la risoluzione di tematiche di interesse comune creando modelli virtuosi di dialogo e cooperazione tra Amministrazioni dello Stato nell’interesse del perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.