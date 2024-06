La Nazionale italiana torna allo Scopigno dopo oltre 10 anni

Sinibaldi: “l’Under 20 disputerà un match dell’Elite League in autunno”

Grazie all’accordo siglato tra Regione Lazio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Rieti tornerà ad ospitare la nazionale italiana, in questo caso l’Under 20.

Questa mattina, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore allo sport Chiara Mestichelli e l’assessore alla manutenzione Fabio Nobili, insieme a tecnici e dirigenti dell’Ente, hanno ricevuto la delegazione della FIGC, composta da Luca Gatto segretario della nazionale Under 20 e Manfredi Martino segretario dell’Under 21, per affrontare i primi aspetti organizzativi e logistici dell’evento che si terrà in autunno allo Stadio Manlio e Loris Scopigno – Centro d’Italia.

“Siamo entusiasti del ritorno a Rieti della nazionale, in questo caso di quella under 20 che sarà impegnata nella competizione Elite League 2024-25 – dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – A distanza di undici anni dall’ultimo match di una nazionale giovanile a Rieti, finalmente il Manlio Scopigno torna ad essere scelto dalla federazione e questo chiaramente è un segnale incoraggiante per tutto il movimento calcistico reatino, le cui scuole calcio, peraltro, saranno coinvolte dall’evento in programma in autunno”.