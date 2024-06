Iniziata la demolizione del Ponte sul Turano

Sopralluogo del Sindaco insieme ad ANAS: “lavori in linea con il cronoprogramma”

Come annunciato nel corso del sopralluogo dello scorso 12 giugno, nella giornata odierna il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, insieme al Responsabile del procedimento ANAS, Paolo Nardocci, è tornato sul cantiere dello svincolo Tancia/Macelletto per incontrare i cittadini proprio in occasione dell’avvio delle opere di abbattimento del Ponte Turano.

Come riferito dall’ingegner Nardocci, finora sono state eseguiti i lavori propedeutici che hanno consentito di partire oggi con l’abbattimento dell’infrastruttura, in linea con il crono-programma che prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2024.

Ricordiamo che l’importante intervento di ANAS comprende la demolizione e la ricostruzione sia del ponte sul Turano che di quello su via Velinia.

“Come annunciato nell’incontro con commercianti e residenti di pochi giorni fa – dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – siamo tornati oggi a verificare di persona, insieme ad ANAS, l’avvio dei lavori di demolizione di Ponte Turano. Rieti sta vivendo una stagione di opere pubbliche straordinaria di cui difficilmente abbiamo memoria negli ultimi decenni. L’avanzamento del cantiere per la viabilità della zona Macelletto/Tancia/Via Velinia dimostra che non servono demagogia e polemiche ma serve serietà nel seguire le procedure, monitorare costantemente i cantieri, curare di continuo relazioni e rapporti con altri Enti e istituzioni. Ora l’obiettivo è rispettare il cronoprogramma e consegnare un’area d’ingresso alla Città più funzionale, sicura e dignitosa, sia per chi viene a farci visita sia per commercianti e residenti”.