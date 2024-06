Soriano sotto le stelle, il successo della prima serata: il viaggio nel Barocco americano con Stradella Y-Project

Lunghi e scroscianti applausi per la prima di Soriano sotto le stelle, la serie di weekend estivi dedicati alla musica, in programma fino a domenica e per il prossimo finesettimana a Soriano Nel Cimino (Viterbo). Sullo sfondo di Palazzo Chigi-Albani, hanno dato il via Los Imposibles-Stradella Y-Project, diretti dal maestro Andrea De Carlo. Il gruppo musicale, composto da viole da gamba, clavicembalo, tiorba e chitarra barocca, nonché accurate repliche di strumenti musicali antichi e la voce del tenore Roberto Mattioni, si è esibito in diversi brani ripescati dal Barocco americano: un vero e proprio viaggio collettivo nel XVII secolo, reso possibile anche dai commenti del maestro fra una performance e l’altra.

L’innovazione di Stradella Y-Project – È una proposta innovativa nel campo della musica antica. Con sede al Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi, il progetto si sviluppa attorno a una ricerca originale del direttore Andrea De Carlo sul rapporto tra fonetica, tecnica ed estetica italiana della musica vocale e strumentale del XVII secolo, che ha conseguenze sorprendenti e rivoluzionarie sul piano interpretativo di questo repertorio. Si ispira ad Alessandro Stradella, compositore di epoca barocca, profondo conoscitore del contrappunto e con uno sguardo rivolto al futuro, che lo ha condotto ad abbracciare diversi secoli nella sua scrittura. Lo Stradella Y-Project è composto da Irene Caraba, Serena Seghettini e Amleto Matteucci alle viole da gamba; Lucia Adelaide Di Nicola al clavicembalo; Giulio Falzone alla tiorba e alla chitarra barocca; Roberto Mattioni, tenore; Andrea De Carlo alla viola da gamba e alla direzione.

Il programma – Soriano sotto le stelle continua stasera con “Sonorità, ambient, jazz, psichedeliche tra classica e contemporanea” a cura del duo costituito da Flavia Massimo e Caterina Palazzi. Domenica 9 giugno invece si esibirà l’ospite di fama internazionale Antonina Nowacka con “Suoni, visioni ed esperienze permeate di speranza come di fronte a un tramonto pomeridiano”.

Il prossimo weekend – Il prossimo weekend di Soriano sotto le stelle vedrà nuovamente protagonista il gruppo Stradella Y-Project con una triade di esibizioni che percorrerà luoghi ed epoche differenti, dal Lazio all’America e dal Rinascimento al Barocco. Si inizierà venerdì 14 giugno con “Il canto di Roma”, un’immersione nella musica storica della capitale, che promette di trasportare gli ascoltatori indietro nel tempo, attraverso le melodie che hanno animato la città eterna. Il gruppo innovativo, diretto da Andrea De Carlo, proseguirà il 15 giugno con “Canti del cielo e della terra”, un viaggio tra sacro e profano nel barocco laziale. Soriano sotto le stelle si concluderà il 16 giugno con una speciale esibizione alle ore 18 nella Faggeta Vetusta dei Cimini, in cui il gruppo artistico intonerà musiche di Matteis, De La Guerre, Corelli, Senaillé, Telemann, L. Kapsberger e Bach.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Festival del Barocco “Alessandro Stradella” e con il contributo della Regione Lazio. Gli spettacoli hanno inizio alle ore 21 a Palazzo Chigi-Albani. L’ingresso è gratuito.