SICUREZZA – CONTROLLI DEI CARABINIERI IN ZONA TERMINI

TRE PERSONE ARRESTATE E 17 DENUNCIATE

I Carabinieri del Gruppo di Roma, unitamente alle unità cinofile di Roma Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, in tutta l’area della stazione ferroviaria Roma Termini e zone limitrofe.

L’attività, condivisa in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, rientra nell’ambito di una strategia di contrasto a situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma e ha permesso di arrestare 3 persone e denunciarne altre 17.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne italiano sorpreso, da personale addetto alla vigilanza, ad asportare capi di abbigliamento da un negozio all’interno della Galleria Forum Termini, e un 39enne del Marocco in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Grosseto, dovendo espiare la pena di un anno e 10 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, invece, hanno arrestato un 23enne del Gambia bloccato dopo aver rubato prodotti da una profumeria, mentre i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato due uomini – un cittadino italiano e un cittadino romeno – trovati in possesso di un coltello all’interno della stazione ferroviaria.

Denunciate anche 8 persone per inosservanza del D.a.c.ur. (c.d. Daspo Urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma, e altre 7 per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma.

I Carabinieri hanno poi sanzionato 2 cittadini stranieri trovati in possesso di modica quantità di droga e altre 16 persone per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

In totale, ad esito delle attività, i Carabinieri hanno identificato 318 persone e eseguito verifiche su 178 veicoli.

080624