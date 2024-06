Fonte Nuova – Solenni Festeggiamenti in onore del Sacro Cuore – Buona la prima, in concerto L’Orchestra OTTAVA Nota

di Fausto Zilli

Una giornata calda estiva è stata a Fonte Nuova, lo scorso venerdì 7 giugno, al via i festeggiamenti Solenni del Sacro Cuore, storica festa religiosa portata avanti dalla Parrocchia Gesù Maestro , dall’ANFI Sez. Fonte Nuova quale Comitato Organizzatore, con il Patrocinio del Comune di Fonte Nuova. I giorni dei festeggiamenti, dal 7 al 9 giugno, presso Largo Fiamme Gialle Fonte Nuova, all’insegna di musica, sport, cabaret, spettacoli per bambini e stand gastronomici presenti per tutta la durata della festa. Ieri come da programma presso lo stadio Domenico Mammoliti è andato di scena il XXI° Memorial Nadia Di Claudio con un quadrangolare tutto al femminile, in ricordo di Nadia prematuramente scomparsa.

Alle ore 19,30 presso piazza Largo Fiamme Gialle di Fonte Nuova celebrata la Santa Messa da Don Pedro , Don Gianluca, una messa sentita partecipata dalla comunità,presenti tra gli altri il Gruppo Preghiera San Pio Fonte Nuova,Pia Unione Divina Misericordia Fonte Nuova, Arciconfraternita di San Calogero Eremita Fonte Nuova,il coro della Parrocchia “Gesù Maestro”, tutto il Comitato Organizzatore quale l’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia Sez. Fonte Nuova con il Presidente Gianni Nesta , Luigi Sarcina, con tutti i soci e collaboratori, per poi prosegiure in processione verso la Chiesa “Gesù Maestro” . Presenti Autorità civili e militari , tra gli altri presente militari del Comando Gruppo GdF di Guidonia, militari della Stazione Carabinieri di Mentana, la Polizia Locale, Le Guardie Giurate Volontarie di Fonte Nuova, l’Associazione Carabinieri Sez. Mentana – Fonte Nuova, presente l’Assessore alla Cultura del Comune di Fonte Nuova Maurizio Guccini.

Dopo la Santa Messa , la processione fino alla Parrocchia “Gesù Maestro”.

La serata è stata alietata dall’Orchestra Ottava Nota di Mirco Bencivenga con Raffaella Lisi e tutta la meravigliosa Band, in un viaggio musicale dagli anni 70 80 90 fino ad oggi, sensazioni intense rigorosamente performance dal vivo.

Nel pomeriggio di oggi dalle ore 16,00 in Largho delle Fiamme Gialle esposizione statica delle Macchine D’Epoca alle ore 18,00 sempre in Largo delle Fiamme Gialle , intrattenimento e giochi per bambini,”Trucca Bimbi, sculture di palloncini, e tanti altri giochi a cura di PLANET PARK, di seguito alle 19,00 La Ruota della Fortuna, con ricchi premi, presenti in loco stand gastronomici , per poi proseguire con il grande spettacolo musicale con la Tibute Band “Il Re degli Ignoranti” dedicato allo show man più conosciuto al mondo Adriano Celentano.

Si ricorda a tutti il servizio navetta gratuito con capoline a piazza Antonio Varisco.