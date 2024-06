A Roma stage della nazionale paralimpica di calciobalilla

In questi giorni pre-estivi è tornata a radunarsi la nazionale della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Gli azzurri hanno iniziato uno stage a Roma che li terrà occupati dal 7 al 9 giugno presso il Centro Tecnico del Parco Tutti Insieme, in Via della Tenuta della Mistica, che tra l’altro ha recentemente ospitato, per il secondo anno consecutivo, la Supercoppa Italiana di calcio balilla paralimpico.

Il ritiro è stato organizzato come preparazione del prossimo appuntamento della nazionale previsto dal 22 al 25 agosto a Saarbrucken in Germania, evento per la qualifica ai Campionati del Mondo della World Series Lehonart.

“Abbiamo deciso di organizzare questo stage per fare “squadra” e allenarci in vista dei prossimi impegni della nazionale – ha spiegato Francesco Bonanno, presidente della Federazione – da questo incontro usciranno i nomi dei selezionati che poi andranno a difendere i colori dell’Italia. Devo ringraziare il Parco Tutti Insieme e l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti che ancora una volta hanno voluto metterci a disposizione i loro spazi”.

Nel mese di settembre poi è in programma un altro grande appuntamento: il Campionato Italiano a Squadre che si terrà nella città di Jesolo nelle giornate del 14 e 15 settembre e con ogni probabilità si svolgerà per la prima volta il Quattro nazioni, quadrangolare con la partecipazione delle nazionali di Italia, Belgio, Svizzera e Germania.

Gli azzurri convocati dal coach Giovanni Braconi: Francesco Perin (Asd La Barena), Domenico Smario (Asd In Movimento), Luigi Iannone (Asd Powersport Basilicata), Vito Loris Bonaldo (Asd La Barena), Roberto Silvestro (Asd Polha Varese), Paolo De Florio (Asd Polha Varese), Vincenzo Bonvissuto (Asd Polha Varese), Daniele Riga (Asd Abruzzo Multisport), Corrado Montecaggi (Ssd Parco Tutti Insieme), accompagnati dai giudici di gara Marco Magnani e Cristian Iori.