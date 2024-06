Gianluca Quadrini incontra le DMO per discutere di Territorio e Opportunità

Oggi presso la provincia di Frosinone, il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini, ha avuto l’onore di accogliere nel suo ufficio i DM delle DMO Alta Ciociaria, Paolo Novi, di Stay Ciociaria, Lino Marciano e il Presidente della DMO Terra Dei Cammini, Alfonso Testa per un incontro dedicato alla valorizzazione del nostro territorio e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo.

“Durante questo importante incontro, abbiamo discusso delle potenzialità inespresse del nostro territorio e delle strategie per migliorare l’offerta turistica, potenziare i servizi locali e incentivare lo sviluppo economico.” Afferma in una nota Quadrini. “È emerso chiaramente quanto sia cruciale la creazione di una rete solida per valorizzare al meglio le risorse locali e promuovere lo sviluppo sostenibile per raggiungere obiettivi comuni. La collaborazione tra le diverse realtà territoriali e le DMO rappresenta una chiave fondamentale per promuovere efficacemente il nostro meraviglioso territorio, rendendolo sempre più attrattivo per turisti e visitatori. Insieme, possiamo trasformare le sfide in opportunità concrete, creando valore e benessere per la nostra comunità.”

In conclusione Quadrini ringrazia il Presidente della DMO Terra dei Cammini e i DM di Stay Ciociaria e Alta Ciociaria per il prezioso contributo dato in tutto questo tempo a favore della valorizzazione e promozione del territorio, grazie ad iniziative che hanno avuto un riscontro e un successo importante – “Ringrazio Paolo Novi, lino Marciano ed Alfonso Testa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo a favore del nostro territorio. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione, stiamo già vedendo significativi progressi nella promozione turistica e nello sviluppo economico del nostro territorio. Il loro contributo è fondamentale per rendere la Provincia di Frosinone una destinazione sempre più attrattiva e competitiva, capace di offrire esperienze uniche ai visitatori.”