2° Memorial “DAVIDE FAVETTI” – Nel Ricordo e in Onore di Davide – Vince il Montespaccato calcio

Sabato 30 Marzo 2024 una giornata nel ricordo di Davide Favetti

di Fausto ZILLI

Lo scorso 30 marzo presso lo stadio comunale “Domenico Mammoliti” sede del Tor Lupara calcio è andato di scena l’ultimo atto del 2° Memorial “Davide Favetti”.

E’ stata una settimana pregna di emozioni nel ricordo e per onorare Davide Favetti, nello stesso tempo tanto buon calcio con i sani valori dello sport e del Fair Play, dove si sono confrontate società tra le quali ricordiamo i padroni di casa del Tor Lupara calcio di Mr Bernardini, la Vigor Perconti, Urbetevere, Red Tiger, Atl. Torrenova, Lodigiani, Nuova Tor Tre Teste e il Montespaccato, quest’ultima in finale con l‘Urbetevere.

Ad aprire le danze la prima gara alle ore 14,30 “In Ricordo di Davide”, con gli amici di sempre di squadra e avversari di Davide, con Mr Christian De Vincenzi da un lato squadra bianco azzurra, e l’altra squadra con Mr Claudio D’Ulisse con le mute rosso blu’. Ad arbitrare la gara Arbitri Sport Italiani la Sezione Lorenzo Cesari di Roma, Tonetto Direttore di gara, AA1 Venturoli, AA2 Florio M.

Tante emozioni vissute dentro e fuori dal campo anche nel ricordare altri ragazzi che non ci sono piu’ quali compagni di Davide Favetti. Entrata in campo sotto le note di Eros Ramazzotti (sta passando novembre), poi mamma Luana e papà Massimo hanno omaggiato tutti i giocatori allenatori Dirigenti presenti delle medaglie ricordo di Davide Favetti.

Al via la gara rigorosamente in diretta sulla pagina ufficiale ASD Tor Lupara a cura di Live Sport Academy,con la gara che finisce 3 a 2 per gli amici di Davide squadra bianco Azzuri di mister De Vincenzi con la doppietta di Emanuele Favetti fratello di Davide. Emozionante la premiazione tutti insieme con i due capitani che hanno alzato il trofeo in cielo.

L’ultimo atto del 2° Memorial “ Davide Favetti ” è nella finale che hanno visto protagoniste le due vincitrici a punteggio pieno del girone A e girone B e parliamo da un lato l’Urbetevere di mister Iacovolta e il Montespaccato di mister Civero, in un Domenico Mammoliti gremito, alla presenza di entrambe le Presidenze delle due finaliste. La gara in diretta su Sport in Oro quali media partner di tutto il 2° Memorial “Davide Favetti” con la telecronaca del collega Matteo Lanzi che ha curato tutto il servizio.

Come da aspettative una gara bellissima emozionante su ogni punto di vista, agonistico tecnico, và in vantaggio l’urbetevere, nel primo tempo il Montespaccato sbaglia un calcio di rigore, si chiude il primo tempo per 1 a 0 in favore dei ragazzi di Iacovolta.

Nel secondo tempo un Montespaccato motivato a testa bassa pareggia i conti 1 a 1 , qualche occasione da entrambe le parti, in dieci il Montespaccato, ma l’Urbetevere non ne approffitta della superiorità numerica, quindi si và ai tiri di rigori, dove il Montespaccato segna il sesto tiro di rigore contro i 5 dell’Urbetevere portanto a casa il trofeo del 2° Memorial ” Davide Favetti “. Festa grande per il Motespaccato, ma la gioia più grande è stata vedere in tutta questa settimana , particolare, quale settimana Santa la voglia di onorare ricordare e non dimenticare mai DAVIDE FAVETTI.

Premiazione a cura del presidente Olivieri , con mamma Luana , papà Massimo, da prima premiata la terna arbitrale, poi il Presidente del torneo Bruno Berbabei premiato dall’infaticabile Federico Serpietri. Premiati l’ Urbetevere per il secondo posto raggiunto, è arrivato il momento del Montespaccato con mamma Luana e papà Massimo lasciano la coppa al capitano del Montespaccato , il quale alza in cielo il trofeo , si spengono le luci del Mammoliti e il via dei fuochi d’artificio illuminando colorando il cielo.

Foto a cura di Fausto ZILLI

