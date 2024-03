CARABINIERI: PROSECUZIONE OPERAZIONE “MAESTRALE-CARTHAGO” ESEGUITE 11 MISURE CAUTELARI PER ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL COMMERCIO DI INGENTE QUANTITATIVO DI DROGA

Nella mattinata odierna, 26 marzo 2024, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando

Provinciale di Vibo Valentia, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria dall’8°

Nucleo Elicotteri e unità cinofile antidroga, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di

misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di

Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di

Catanzaro, a carico di 11 soggetti, sulla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria

in ordine al delitto di associazione finalizzata al trasporto, detenzione, vendita e cessione di

ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish,

nonché in ordine alla commissione di condotte di acquisto e cessione di sostanza stupefacente.

La complessa e impegnativa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo dei

Carabinieri di Vibo Valentia, è la prosecuzione dell’operazione c.d. “Maestrale-Carthago” e

ha consentito di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva

verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) il coinvolgimento, nell’associazione

dedita al traffico di sostanze stupefacenti, di elementi di vertice delle articolazioni di

‘ndrangheta dei Locali di Mileto e Zungri, nonché i canali di approvvigionamento degli

stupefacenti, con rotte provenienti anche dall’estero, in particolare, dall’Albania, nonché i

canali di rivendita anche fuori dalla regione Calabria, quali quelli diretti verso la Sicilia.

Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.