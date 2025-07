SCUOLA MEDIA TIEPOLO: AULE ANCORA INAGIBILI, LAVORI ANCORA DA ULTIMARE

DOPO IL SOPRALLUOGO NEGATO ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO MANUTENZIONE, I CONSIGLIERI COMUNALI DI FRATELLI D’ITALIA VISITANO LO STABILE: «DOBBIAMO ASSICURARE IL RITORNO ALLA NORMALITÀ ENTRO SETTEMBRE»

Dopo la mancata autorizzazione dell’Amministrazione Comunale al sopralluogo della commissione manutenzioni ordinarie e straordinarie presso la scuola media Tiepolo stabile di proprietà del Comune, non permettendo ai Consiglieri Comunali e municipali così di fatto di vedere i luoghi con i propri occhi, il Presidente Riccardo Truppo accompagnato dal Consigliere Comunale Marco Cagnolati ed dal Consigliere Municipale Gianluca Boari di Fratelli d’Italia hanno visitato la scuola insieme al Preside, alcuni docenti e tecnici di Città Metropolitana (competente per alcuni tipi di manutenzioni). Assenti invece i tecnici comunali di MM. «Abbiamo voluto dare un segnale chiaro di presenza istituzionale dopo le forti contestazioni di bambini, genitori e insegnanti in piazza Scala nelle scorse settimane. Il sopralluogo non autorizzato della scorsa settimana è stato una brutta figura istituzionale che il Comune ha fatto e invece la visita di oggi ci ha fornito importanti spunti di lavoro in vista anche della discussione di assestamento bilancio».

A fine luglio i lavori saranno probabilmente ultimati ma ci sarà una corsa burocratica da fare per avere l’agibilità entro settembre. «A settembre l’anno scolastico deve iniziare regolarmente, ogni aula deve essere riaperta, ogni studente poter studiare in un ambiente

sicuro, decoroso e funzionale. La scuola è un diritto non un’emergenza cronica da nascondere. Ci impegneremo in questa direzione come Fratelli d’Italia per assicurare gli spazi agli 800 ragazzi che aspettano la restituzione di tutte le aule dichiarate inagibili nel 2024 dopo infiltrazioni, cedimenti di controsoffitti e allagamenti» afferma Marco Cagnolati. «Ci sarà da intervenire anche su decine di finestre rotte, seminterrati mai presi in carico, spesso allagati e ancora da ripristinare, e una torretta storica attualmente abbandonata. Addirittura, manca l’accesso disabili per la scuola media. Faremo proposte come è giusto che sia. I milanesi meritano ascolto, proposte e risposte. Milano merita di meglio», Conclude Gianluca Boari.