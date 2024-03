Siglata convenzione tra Confesercenti e “Piave Lab”

La Confesercenti provinciale Latina ed il Centro Analisi Piave (Piave Lab) hanno sottoscritto una convenzione a beneficio delle imprese associate. L’accordo è stato sottoscritto dalla Presidente di Confesercenti Susanna Gloria con la titolare del Centro, la dott.ssa Francesca Petroselli.

Il Centro, associato Confesercenti, opera nell’ambito delle indagini diagnostiche di biochimica clinica, ematologia e microbiologia, offrendo un servizio gratuito di prelievi domiciliari per alcuni particolari utenti.

È questo un ulteriore servizio che viene offerto alle imprese, attività commerciali e singoli assistiti dal Sistema Confesercenti di Latina.

Il Centro Analisi Piave è anche poliambulatorio per la medicina del lavoro, autorizzato dalla Regione Lazio. Un servizio con medico competente, visite mediche e analisi cliniche per attuare correttamente quanto previsto dal D. Lgs 81/08 per la salute nei luoghi di lavoro.

Maggiori informazioni contattando il “Centro Analisi Piave” di Latina al numero 0773.1763325 – info@piavelab.it o contattando la Confesercenti di Latina alla mail: segreterialatina@confesercentilazio.com

Questa convenzione si aggiunge alle opportunità riservate alle attività aderenti “sistema” imprenditoriale targato “Confesercenti”.