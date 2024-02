ASD Tor Lupara calcio – l’omaggio a Fabio Capomagi al Domenico Mammoliti

Fabio Capomagi fondatore allenatore storico del Tor Lupara Calcio 1968

Lo scorso venerdì è venuto a mancare Fabio Capomagi storico barbiere di Tor Lupara, di origine Marchigiana, lascia la moglie la Signora Marzilia Maringalli , la figlia Manuela, i nipoti Nicolas Giulia e Lorenzo.

Fabio Capomagi uno dei fondatori, consigliere del Tor Lupara Calcio 1968, allenatore storico, una vita dedicata alla crescita e non solo di giovani calciatori e calciatrici.

Prima della gara di campionato di Promozione girone B LND Lazio, presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti, è andata di scena la gara tra il Tor Lupara 1968 contro l’Atletico Lodigiani valevole per la 22^ giornata, purtroppo non è stato possibile effettuare un minuto di silenzio in quanto non vi erano i tempi tecnici per essere autorizzati dalla LND Lazio.

Il Presidente del Tor Lupara 1968 Donato Olivieri, tutta la prima squadra i dirigenti Guerino Di Luca, Giovanni Evangelista hanno voluto omaggiare con un mazzo di fiori e la maglia ufficiale della prima squadra la figlia Manuela, i nipoti Nicolas Giulia e Lorenzo. Emozioni all’ingresso in campo delle squadre, quando il capitano Manuel Evangelista posa sulla panchina il mazzo di fiori dove il caro Fabio ha fatto la storia del Tor Lupara 1968.

Per la cronoca la gara è terminata 2 a 2 con le reti di Mirko Minniti (R) e la rete di Andrea Cirilli.