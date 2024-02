“Viviamo Piglio” scende in campo per le amministrative di giugno

Piglio, Determinazione, impegno e amore per far rinascere il paese

Le politiche giovanili in quest’ultima legislatura dell’Amministrazione Felli, sono state deludenti, non si è creato nulla per i giovani di Piglio, né a livello sociale, culturale e sportivo, abbandonati a se stessi e costretti ad andare fuori negli altri centri limitrofi per trovare attività che li coinvolgessero e li rendessero partecipi di qualcosa. Fa piacere dunque che per le amministrative di giugno, sia nata e si sta facendo conoscere una componente civica nata, voluta e costruita da giovani pigliesi appartenenti a varie fasce di età, pronti a mettersi in gioco, con le idee chiare e determinati nell’obiettivo di far rialzare questo paese ormai agonizzante. Il gruppo si chiama “Viviamo Piglio” ed è identificato con una classica icona di localizzazione, che come hanno illustrato i membri sottolinea che sono pigliesi e non intendono abbandonare questo paese, anzi più che determinati a restarci ed impegnarsi a lavorare per esso. Il battesimo pubblico di “Viviamo Piglio” si è svolto lo scorso 15 gennaio nella centralissima piazza “Falcone e Borsellino”, attirando l’attenzione di tanta gente, dove oltre alla presentazione con l’ausilio d’illustrazioni il gruppo ha descritto i vari temi che si vogliono affrontare evidenziando le tante e grandi potenzialità di Piglio, ancora oggi inutilizzate. Il filo comune che lega questi giovani, è la volontà di mettere la gestione, la cura del territorio al di sopra di ogni interesse di parte intraprendendo un percorso verso un progetto nuovo di governo fondato sull’ascolto delle idee e sulle esigenze dei cittadini stessi, ad oggi abbandonati da una gestione sorda e silenziosa. Un progetto sicuramente ambizioso poiché chiede alle persone di fare un passo avanti uscendo dalla rassegnazione e dall’indifferenza, per dare il proprio contributo ai temi di politica locale e realizzare un progetto civico allargato a tutti, senza padrini né padroni. Viviamo Piglio è un’alternativa che si propone di dare soluzioni ai tanti problemi rimasti insoluti se non aggravati. “Vogliamo tornare ad essere una comunità, ripartendo dalle zone, dalle contrade”, questo è uno dei principi base del movimento che dal giorno della presentazione, ha continuato in modo itinerante, a presentarsi nelle varie zone del paese, e proprio nel pomeriggio di oggi, l’appuntamento è alle ore 15:00 in località Tagliano presso la trattoria dell’Ulivo.