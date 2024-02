Sanremo: dal punk rock agli anni ’80,il grooming firmato Bullfrog

La kermesse musicale più attesa dell’anno ha confermato il suo valore mediatico, rendendo protagonisti dell’evento non solo i cantanti in gara e la musica, ma anche i look di tutti gli artisti. Abiti e accessori studiati nei minimi dettagli, ma anche beauty look innovativi creati da make up artist e hair stylist, sono sempre più pertinenti alla narrazione. E questo vale anche per il grooming maschile. Sul palco abbiamo visto sfilare hair lookche sono già diventati trend da copiare: dal slickback side parted magistralmente interpretato da Mahmood all’attualissimo wolfcut di Alessandro De Santis dei Santi Francesi, dal classico executive contour di Geolier al più trasgressivo stile punk e grunge dei Bnkr44.

Per tutte le serate del Festival Gaia Dellacquila e Luca di Timoteo di Bullfrog hanno seguito proprio il grooming dei Bnkr44, che con “Governo Punk” hanno definitivamente conquistato il cuore della Generazione Z, ma non solo. Sul palco dell’Ariston tra i Big dopo aver superato Sanremo Giovani, il gruppo di giovanissimi (sono tutti nati tra il 2000 e il 2001) formato da Caph (Marco Vittiglio), Erin (Dario Lombardi), Fares (Pietro Serafini), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Piccolo (Duccio Caponi) e dal direttore artistico gheray0, ha lasciato il segno per il suo stile punk rock.